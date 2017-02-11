На спецсчет для пострадавших при авиакрушении поступило 82 млн сомов

11 февраля 2017, 9:55 Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. На специальный счет, открытый для сбора средств пострадавшим и семьям погибших при падении Boening 747 под Бишкеком, поступило более 82 миллионов сомов, сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

17 января министерство объявило об открытии единого счета для пострадавших в авиакатастрофе возле аэропорта "Манас".

"По состоянию на 17.00 10 февраля на специальный счет МЧС поступило 82 миллиона 920 тысяч сомов", - говорится в сообщении.

16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 16 пострадали. Расследованием происшествия занимаются специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).