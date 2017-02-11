Льготные кредиты фермерам теперь выдают сроком до трех лет

11 февраля 2017, 10:21 Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. Увеличены сроки погашения льготных кредитов в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства - 5". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба кабмина.

Решение принято для улучшения условий кредитования и предусматривает увеличение сроков погашения льготного кредита:

<ul> <li>для отрасли "Животноводство" - с 18 до 36 месяцев;</li> <li>для отрасли "Растениеводство" - с 24 до 36 месяцев.</li> </ul> Для сельхозпереработчиков остались прежние сроки - 36 месяцев.

В 2016-м для всех трех категорий была единая ставка - 10 процентов, но в этом году для сельхозпереработчиков ее снизили до 6 процентов.

Цель проекта - оказание господдержки фермерам и предприятиям льготными кредитами для своевременного проведения весенне-полевых работ в 2017 году. Правительство покрывает часть процентной ставки.