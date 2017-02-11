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Минобразования: семеро из десяти выпускников спузов находят работу

Источник:
http://knews.kg/2017/02/minobr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409420-ru.html

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11 февраля 2017, 9:49       Комментарии

70,7% выпускников средних профессиональных учебных заведений смогли трудоустроиться в прошлом году. Об этом говорилось на коллегии Министерства образования и науки КР.
Вдвое выросло число образовательных учреждений, получивших заказ на подготовку специалистов от работодателей.
"На коллегии отметили, что ведомство приступает к разработке профессиональных стандартов, которые позволят определить, насколько подготовленные кадры отвечают потребностям рынка труда", – говорится в сообщении.

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