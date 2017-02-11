Минобразования: семеро из десяти выпускников спузов находят работу

11 февраля 2017, 9:49 Комментарии

70,7% выпускников средних профессиональных учебных заведений смогли трудоустроиться в прошлом году. Об этом говорилось на коллегии Министерства образования и науки КР.

Вдвое выросло число образовательных учреждений, получивших заказ на подготовку специалистов от работодателей.

"На коллегии отметили, что ведомство приступает к разработке профессиональных стандартов, которые позволят определить, насколько подготовленные кадры отвечают потребностям рынка труда", – говорится в сообщении.