Кыргызстан намерен экспортировать в Иран 350 тонн мяса

11 февраля 2017, 10:04 Комментарии

Накануне делегация во главе с директором Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта встретилась с генеральным директором ОсОО "Янас" Фаррахи Масуд, находящимся в селе Интергельпо Ысык-Атинского района, сообщает пресс-служба ведомства.

В целях активизации торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Ираном, госагентством проводится активная работа по экспорту отечественных сельскохозяйственных товаров в Иран.

"С июля 2016 года начат экспорт баранины в Иран. В первой половине июля 2016 года в Бишкек пребыли два представителя ветеринарной службы Ирана для проведения комплекса ограничительных медико-санитарных и административных мероприятий, направленных на предупреждение распространения карантинных инфекционных болезней. На сегодняшний день общий объем экспортированного товара составило порядка 150 тонн мяса в охлажденном виде. Планируется экспортировать в Иран более 350 тонн в 2017 году", – говорится в сообщении.