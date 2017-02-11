Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстан из Пензенской области отправили кроликов породы "Немецкий великан"В Кыргызстан из Пензенской области отправили кроликов породы "Немецкий великан"На спецсчет для пострадавших при авиакрушении поступило 82 млн сомовНа спецсчет для пострадавших при авиакрушении поступило 82 млн сомов

Кыргызстан намерен экспортировать в Иран 350 тонн мяса

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409419-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстан из Пензенской области отправили кроликов породы "Немецкий великан"

Кыргызстанцы и французы сыграют в "баскетбол" на лошадях в Токтогуле

Среднегодовая численность постоянного населения Кыргызстана составляет более 6 млн человек

Численность постоянного населения Кыргызстана на начало 2017 года составила 6,1 млн человек

Кыргызстанка зарабатывает на лечение сына с ДЦП вязанием носков и шапок

11 февраля 2017, 10:04       Комментарии

Накануне делегация во главе с директором Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта встретилась с генеральным директором ОсОО "Янас" Фаррахи Масуд, находящимся в селе Интергельпо Ысык-Атинского района, сообщает пресс-служба ведомства.
В целях активизации торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Ираном, госагентством проводится активная работа по экспорту отечественных сельскохозяйственных товаров в Иран.
"С июля 2016 года начат экспорт баранины в Иран. В первой половине июля 2016 года в Бишкек пребыли два представителя ветеринарной службы Ирана для проведения комплекса ограничительных медико-санитарных и административных мероприятий, направленных на предупреждение распространения карантинных инфекционных болезней. На сегодняшний день общий объем экспортированного товара составило порядка 150 тонн мяса в охлажденном виде. Планируется экспортировать в Иран более 350 тонн в 2017 году", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум