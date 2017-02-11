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10 мыслей о планах, пингвинах и жизни в моменте мечтателя Бегаим Бириковой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355000_10...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409418-ru.html

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11 февраля 2017, 9:44       Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?
В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.
Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…
Бегаим Бирикова
бизнесвумен, feelgood maker, мечтатель, оптимист
В какой-то момент ты понимаешь, что что-то идет не так, что-то тебе не нравится в твоей жизни. И приходит вопрос: а зачем я это делаю?
Большая часть вашей жизни либо на автомате, либо потому что другие тебе сказали это делать, и ты живешь по течению.
Вы отдельная личность, вы отдельный человек. У вас свои планы, своя жизнь, свои мечты и лучше осуществлять их и быть счастливее, каждый день стараться быть счастливее, чем вчера.
Активную жизнь на полной мощности я стала вести с прошлого года, когда уволилась с работы, и сейчас занимаюсь только тем, что хочется и нравится.
Людям, когда меня спрашивают: чем ты занимаешься, я говорю: исполняю мечты, я воплощаю мечты в реальность. Как свои, так и могу помочь вам воплотить ваши.
У нас есть небольшая философия, впервые придуманная в XX веке. Она называется Bucket list - это составление списка дел или вещей, которые необходимо успеть сделать, пока ты живешь на свете.
Ощущение близости смерти помогает людям действительно осознать: что я делаю важного в своей жизни. И этот список таким образом наполняется. Он может быть из 15 или 100 пунктов, но когда вы его видите перед собой, и это действительно какие-то важные вещи, очень значимые для вашей жизни, то вы стараетесь каждый месяц что-то из этого списка делать.
У меня в списке есть "увидеть пингвинов в естественной среде обитания". И перед смертью мне будет очень жаль, если я этого не сделаю. Мне будет, может, не жаль, что я машину не купила, ремонт не сделала, но то, что пингвинов не видела, мне будет очень жаль.
Я начала не так давно, с лета прошлого года. По одному если делаешь каждый месяц, то получается, около 5-6 пунктов я уже выполнила.
Это жизнь в моменте, то есть здесь и сейчас и нужно его прожить. Вот это и мотивирует. И осознание того, что это не что-то лишнее в твоей жизни, это важная вещь и ты ее сделал.
Мечтателей сейчас не хватает. Почему-то люди боятся своих мечт. Нам никто в школе, может, об этом не говорил или кто-то смеялся над нашими мечтами, и это остается у людей где-то далеко в потайном сундуке.
Жизнь – боль. От этого никуда не деться, и я к этому отношусь совершенно нормально, потому что есть разные люди, разные мнения и главное - оставаться верной себе.
Для меня открытость больше подходит. Я не буду меняться просто потому, что кто-то может сделать больно.

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