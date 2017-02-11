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Глава Минсельхоза рассказал донорам о приоритетных направлениях агрокомплекса

Источник:
http://knews.kg/2017/02/glava-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409417-ru.html

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11 февраля 2017, 9:18       Комментарии

Накануне по инициативе Минсельхоза прошла встреча с донорскими организациями по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.
На встрече приняли участие 24 донорские организации, фонды и представители проектов сельскохозяйственного назначения.
"В ходе встречи презентованы приоритетные направления развития сельского хозяйства КР, новые функции министерства, достижения отделов реализации сельскохозяйственных проектов. В свою очередь приглашенные организации ФАО, JICA, USAID, Helvatas, Кыргызско-Российский фонд развития ознакомили всех участников с деятельностью своих проектов, и достигнутыми результатами. В заключении предложили создать рабочую группу по координации реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса", – говорится в сообщении.

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