Глава Минсельхоза рассказал донорам о приоритетных направлениях агрокомплекса

11 февраля 2017, 9:18 Комментарии

Накануне по инициативе Минсельхоза прошла встреча с донорскими организациями по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече приняли участие 24 донорские организации, фонды и представители проектов сельскохозяйственного назначения.

"В ходе встречи презентованы приоритетные направления развития сельского хозяйства КР, новые функции министерства, достижения отделов реализации сельскохозяйственных проектов. В свою очередь приглашенные организации ФАО, JICA, USAID, Helvatas, Кыргызско-Российский фонд развития ознакомили всех участников с деятельностью своих проектов, и достигнутыми результатами. В заключении предложили создать рабочую группу по координации реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса", – говорится в сообщении.