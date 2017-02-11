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Султанбекова: Качество образования на местах оставляет желать лучшего

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sultan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409416-ru.html

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11 февраля 2017, 9:33       Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбаекова накануне приняла участие в работе заседания коллегии Минобразования по итогам 2016 года, сообщает пресс-служба правительства.
Она отметила необходимость развития системы образования и науки, учитывая реалии сегодняшнего дня. Подчеркнула, что в первую очередь необходимо добиваться повышения качества образования на всех его уровнях.
"Качество образования на местах оставляет желать лучшего. Одной из причин низкого качества образования, на мой взгляд, является недостаточный охват профессиональными кадрами и слабая работа руководителей управлений образования районов и директоров школ. По республике нехватка составляет 702 педагога. В этой связи следует вести конкретную работу по направлению выпускников педагогических специальностей по регионам, усилить контроль по их распределению, ведь государство выделяет средства на их образование", – считает Чолпон Султанбекова.
Вместе с тем она добавила, что в соответствии с Детализированным планом пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в сфере образования предусмотрено предотвращение взимание добровольного вступительного сбора денег с родителей за поступление в детские сады и школы, но данный факт до сих пор имеет место быть. На сегодня нет контроля со стороны Минобразования, городских управлений образования.
"Как сообщила вице-премьер-министр, на сегодня стоит вопрос о необходимости разработки механизма и проведения оптимизации сети спузов с учетом востребованных специальностей на рынке труда. Также необходимо рассмотреть вопрос ужесточения выдачи разрешительных документов для открытия негосударственных высших учебных заведений", – говорится в сообщении.
В завершение Чолпон Султанбекова акцентировала внимание на том, что нужно устранить допущенные недостатки в процессе реализации Концепции реформы системы организации науки в Кыргызской Республике.
"Учитывая то, что передовая наука является решающим фактором устойчивого развития и благосостояния страны, необходимо, чтобы в 2017 году завершено построение единой системы организации науки в Кыргызстане для повышения эффективности управления имеющимися ресурсами и обеспечения вклада науки в развитие экономики", – заключила вице-премьер-министр.

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