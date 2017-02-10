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"Ты супер!". 12-летний Урмат Мырсаканов участвует в детском конкурсе НТВ

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355217_ty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409415-ru.html

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11 февраля 2017, 9:12       Комментарии

Сегодня, 11 февраля, на российском телеканале НТВ стартует детский вокальный конкурс "Ты супер!" с участием воспитанника детского дома из Кыргызстана.
Конкурс "Ты супер!" отличается от других детских конкурсов тем, что в нем участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей. В шоу принимают участие 42 талантливых ребенка из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Эстонии. Кыргызстан представляет 12-летний Урмат Мырсаканов.
"Добрый, веселый, общительный Урмат вместе с младшими братом и сестрой (близнецами) живет в детском доме. Учится хорошо - только четверки и пятерки, выступает на концертах, участвует во всех школьных мероприятиях. Занимается плаванием, футболом и настольным теннисом, любит музыку и кино. Мечтает стать известным певцом", - говорится о нем на сайте телеканала.
В течение всего периода дети будут работать с российскими музыкальными педагогами и продюсерами.
Оценивать вокал ребят будет жюри, в которое вошли певица Елка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, композитор, заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха.
Первый выпуск шоу покажут сегодня по НТВ в 20.00 по московскому времени (23.00 по бишкекскому времени).

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