Кыргызстанцы и французы сыграют в "баскетбол" на лошадях в Токтогуле

11 февраля 2017, 8:57 Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. В Токтогуле состоится товарищеский матч по хорсболу между кыргызстанской и французской командами, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан президент федерации этого вида спорта Мунарбек Кулданбаев.

Хорсбол считается французским видом спорта и сочетает в себе элементы баскетбола и регби, только на лошадях. Суть в том, чтобы забить больше мячей в кольцо соперника, установленное на высоте более трех метров над землей. В каждой команде по четыре всадника. Игра длится два тайма по 10 минут каждый.

Товарищеская встреча состоится 16 февраля. Вместе с этим пройдет токтогульский чемпионат по этому виду спорта. В первенстве примут участие четыре местные команды.

Также до 16 февраля федерация и спортсмены из Франции будут проводить мастер-классы в селах района, рассказал Кулданбаев.

По словам президента федерации, этим видом спорта в стране пока увлекаются только на региональном уровне, теперь встал вопрос о формировании национальной сборной. Он сообщил, что в Токтогульском районе почти 300 человек постоянно играют в эту игру.

Спортсмены из Кыргызстана проводили товарищеский матч против французских соперников в Бишкеке в 2011 году и тогда проиграли.

Кыргызстанские и французские спортсмены во время II Всемирных игр кочевников показали демонстративное хорсбол-шоу на ипподроме в Чолпон-Ате.