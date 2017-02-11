Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бишкекским школьникам рассказали о гениальных изобретенияхБишкекским школьникам рассказали о гениальных изобретенияхПрогноз погоды: в Бишкеке обещают снегПрогноз погоды: в Бишкеке обещают снег

Кыргызстанцы и французы сыграют в "баскетбол" на лошадях в Токтогуле

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409413-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстан из Пензенской области отправили кроликов породы "Немецкий великан"

Кыргызстан намерен экспортировать в Иран 350 тонн мяса

Среднегодовая численность постоянного населения Кыргызстана составляет более 6 млн человек

Численность постоянного населения Кыргызстана на начало 2017 года составила 6,1 млн человек

Кыргызстанка зарабатывает на лечение сына с ДЦП вязанием носков и шапок

11 февраля 2017, 8:57       Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. В Токтогуле состоится товарищеский матч по хорсболу между кыргызстанской и французской командами, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан президент федерации этого вида спорта Мунарбек Кулданбаев.
Хорсбол считается французским видом спорта и сочетает в себе элементы баскетбола и регби, только на лошадях. Суть в том, чтобы забить больше мячей в кольцо соперника, установленное на высоте более трех метров над землей. В каждой команде по четыре всадника. Игра длится два тайма по 10 минут каждый.
Товарищеская встреча состоится 16 февраля. Вместе с этим пройдет токтогульский чемпионат по этому виду спорта. В первенстве примут участие четыре местные команды.
Также до 16 февраля федерация и спортсмены из Франции будут проводить мастер-классы в селах района, рассказал Кулданбаев.
По словам президента федерации, этим видом спорта в стране пока увлекаются только на региональном уровне, теперь встал вопрос о формировании национальной сборной. Он сообщил, что в Токтогульском районе почти 300 человек постоянно играют в эту игру.
Спортсмены из Кыргызстана проводили товарищеский матч против французских соперников в Бишкеке в 2011 году и тогда проиграли.
Кыргызстанские и французские спортсмены во время II Всемирных игр кочевников показали демонстративное хорсбол-шоу на ипподроме в Чолпон-Ате.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум