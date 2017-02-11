Бишкекским школьникам рассказали о гениальных изобретениях

11 февраля 2017, 9:03 Комментарии

С целью привлечения учащейся молодежи к изобретательству, в рамках Республиканской недели науки, техники и детско-юношеского творчества, которая прошла с 6 по 10 февраля, Государственная патентно-техническая библиотека (ГПТБ) при Кыргызпатенте организовала в стенах Республиканской детской инженерно-технической академии (РДИТА) "Алтын Туйун" книжную выставку "Изобретаем вместе". Данное мероприятие проводится совместно с РДИТА "Алтын туйун" уже не первый год, – сообщает пресс-служба ведомства.

Путешествуя по страницам книг, журналов и энциклопедий, учащиеся смогли узнать много нового о гениальных изобретениях, о развитии техники, об удивительных открытиях и получили ответы на самые разные вопросы.

"Представленные издания пробудили большой интерес у школьников и подростков. Многие дети нашли нужную им литературу, методички для самообразования, с большим энтузиазмом стали рассказывать о своих детских изобретениях и получили огромное эстетическое наслаждение. Ежегодно список детских изобретений увеличивается, ведь маленьких изобретателей в мире более полумиллиона. Кыргызпатент и впредь будет проводить мероприятия в этом направлении. И будет рад если этот список пополнят наши соотечественники", – говорится в сообщении.