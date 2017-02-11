Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Прогноз погоды: в Бишкеке обещают снегПрогноз погоды: в Бишкеке обещают снег

Бишкекским школьникам рассказали о гениальных изобретениях

Источник:
http://knews.kg/2017/02/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409411-ru.html

Похожие новости

Школьники посетили книжную выставку "Изобретаем вместе"

Школьники посетили книжную выставку "Изобретаем вместе"

Глава ОО "Кыргыз эл баатырлары" рассказал о недвижимом имуществе О.Текебаева

Бишкекский художник рисует комиксы по эпосу "Манас"

Школьники собрали 12 мешков яблок для сверстников с онкологией

11 февраля 2017, 9:03       Комментарии

С целью привлечения учащейся молодежи к изобретательству, в рамках Республиканской недели науки, техники и детско-юношеского творчества, которая прошла с 6 по 10 февраля, Государственная патентно-техническая библиотека (ГПТБ) при Кыргызпатенте организовала в стенах Республиканской детской инженерно-технической академии (РДИТА) "Алтын Туйун" книжную выставку "Изобретаем вместе". Данное мероприятие проводится совместно с РДИТА "Алтын туйун" уже не первый год, – сообщает пресс-служба ведомства.
Путешествуя по страницам книг, журналов и энциклопедий, учащиеся смогли узнать много нового о гениальных изобретениях, о развитии техники, об удивительных открытиях и получили ответы на самые разные вопросы.
"Представленные издания пробудили большой интерес у школьников и подростков. Многие дети нашли нужную им литературу, методички для самообразования, с большим энтузиазмом стали рассказывать о своих детских изобретениях и получили огромное эстетическое наслаждение. Ежегодно список детских изобретений увеличивается, ведь маленьких изобретателей в мире более полумиллиона. Кыргызпатент и впредь будет проводить мероприятия в этом направлении. И будет рад если этот список пополнят наши соотечественники", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум