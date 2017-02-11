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Новости Кыргызстана

USAID выразил готовность финансово поддержать открытие центров по оказанию бесплатной юрпомощиUSAID выразил готовность финансово поддержать открытие центров по оказанию бесплатной юрпомощи

Среднегодовая численность постоянного населения Кыргызстана составляет более 6 млн человек

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409410-ru.html

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11 февраля 2017, 5:10       Комментарии

По состоянию на 1 января 2017 года среднегодовая численность постоянного населения Кыргызстана, по предварительным данным, составила 6 млн. 74 тыс. 900 человек. Об этом сообщили 10 февраля во время заседания коллегии Министерства здравоохранения.
Как отмечается, в 2015 году численность населения составила - 5 млн. 957 тыс. 300 человек, а к 2016 году отмечается рост на 117,6 тыс. человек.
"В возрастной структуре населения 36,4% составляют дети и подростки (0-17 лет), 60,3% - лица трудоспособного возраста, 6,8% - лица старше трудоспособного возраста", - говорится в сообщении.

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