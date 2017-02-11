Среднегодовая численность постоянного населения Кыргызстана составляет более 6 млн человек

11 февраля 2017, 5:10 Комментарии

По состоянию на 1 января 2017 года среднегодовая численность постоянного населения Кыргызстана, по предварительным данным, составила 6 млн. 74 тыс. 900 человек. Об этом сообщили 10 февраля во время заседания коллегии Министерства здравоохранения.

Как отмечается, в 2015 году численность населения составила - 5 млн. 957 тыс. 300 человек, а к 2016 году отмечается рост на 117,6 тыс. человек.

"В возрастной структуре населения 36,4% составляют дети и подростки (0-17 лет), 60,3% - лица трудоспособного возраста, 6,8% - лица старше трудоспособного возраста", - говорится в сообщении.