USAID выразил готовность финансово поддержать открытие центров по оказанию бесплатной юрпомощи

11 февраля 2017, 3:47 Комментарии

Министр юстиции Кыргызстана Уран Ахметов 9 февраля встретился с директором миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в КР Кимберли Роузен и директором Программы USAID по совместному управлению Марком Граббом.

Как сообщили в пресс-службе министерства, были обсуждены несколько основных направлений сотрудничества, включая открытие 6 новых центров по оказанию бесплатной юридической помощи в Баткенской, Жалал-Абадской и Нарынской областях. Представители USAID отметили, что поддерживают данную инициативу министерства и готовы оказать финансовую поддержку для обеспечения центров необходимым оборудованием.

Также в ходе встречи стороны обсудили:

- повышение осведомленности среди населения, включая уязвимые группы и жертв домашнего насилия, о существующих центрах министерства и онлайн-карте поставщиков юридических услуг;

- улучшение функциональности интерактивной онлайн-карты поставщиков юридических услуг;

- содействие министерству в проведении постоянного мониторинга работы центров в регионах и онлайн-карты поставщиков юридических услуг.

В завершение встречи стороны отметили, что совместная работа в данных направлениях обеспечит эффективный результат в вопросах доступа населения к бесплатной правовой помощи и правовой грамотности.