Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В республике наметилась тенденция увеличения числа учащихся в общеобразовательных организациях, - НацстаткомВ республике наметилась тенденция увеличения числа учащихся в общеобразовательных организациях, - Нацстатком

USAID выразил готовность финансово поддержать открытие центров по оказанию бесплатной юрпомощи

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409409-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане при поддержке USAID откроют шесть новых центров по оказанию бесплатной юрпомощи

Возле центрального парка им. Панфилова снесли кафе "Домино"

Хоккеист забросил шайбу в свои ворота с центра площадки в матче НХЛ

Девушка-инспектор сбита в центре Бишкека, водитель попытался скрыться

На Эверест проведут бесплатный интернет

11 февраля 2017, 3:47       Комментарии

Министр юстиции Кыргызстана Уран Ахметов 9 февраля встретился с директором миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в КР Кимберли Роузен и директором Программы USAID по совместному управлению Марком Граббом.
Как сообщили в пресс-службе министерства, были обсуждены несколько основных направлений сотрудничества, включая открытие 6 новых центров по оказанию бесплатной юридической помощи в Баткенской, Жалал-Абадской и Нарынской областях. Представители USAID отметили, что поддерживают данную инициативу министерства и готовы оказать финансовую поддержку для обеспечения центров необходимым оборудованием.
Также в ходе встречи стороны обсудили:
- повышение осведомленности среди населения, включая уязвимые группы и жертв домашнего насилия, о существующих центрах министерства и онлайн-карте поставщиков юридических услуг;
- улучшение функциональности интерактивной онлайн-карты поставщиков юридических услуг;
- содействие министерству в проведении постоянного мониторинга работы центров в регионах и онлайн-карты поставщиков юридических услуг.
В завершение встречи стороны отметили, что совместная работа в данных направлениях обеспечит эффективный результат в вопросах доступа населения к бесплатной правовой помощи и правовой грамотности.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум