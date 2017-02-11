В республике наметилась тенденция увеличения числа учащихся в общеобразовательных организациях, - Нацстатком

11 февраля 2017, 2:41 Комментарии

За последние 5 лет сеть общеобразовательных школ увеличилась на 35% и составила 2 тыс. 236. Об этом 10 февраля на пресс-конференции в Бишкеке сказала заведующая отделом социальной статистики Управления социально-демографической статистики и рынка труда Жылдыз Рахманова.

По ее словам, увеличение числа произошло за счет строительства и открытия новых школ, в основном частных.

"В республике наметилась тенденция увеличения численности учащихся в общеобразовательных организациях, что связано с ростом рождаемости с начала 2000-х годов", - рассказала специалист.

Численность учащихся в школах по республике увеличилась с 1 млн. 12 тыс. человек в 2012-2013 учебном году до 1 млн. 176 тыс. человек в 2016-2017 учебном году (+16%).

Среди регионов значительный рост численности отмечен в городе Бишкеке - на 29%, в Оше - 26%, Чуйской области - 25% и Таласской области - 21%.

"Растет численность первоклассников, прошедших предшкольную подготовку. В 2016-2017 учебном году из числа принятых в первый класс подготовку получили более 76% учащихся, в то время как в 2012-2013 учебном году - только 11%. Основная часть детей получала подготовку по 245-часовой программе - более 51% и по 480-часовой программе - 26%", - рассказала она.