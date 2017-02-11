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В республике наметилась тенденция увеличения числа учащихся в общеобразовательных организациях, - Нацстатком

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409408-ru.html

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11 февраля 2017, 2:41       Комментарии

За последние 5 лет сеть общеобразовательных школ увеличилась на 35% и составила 2 тыс. 236. Об этом 10 февраля на пресс-конференции в Бишкеке сказала заведующая отделом социальной статистики Управления социально-демографической статистики и рынка труда Жылдыз Рахманова.
По ее словам, увеличение числа произошло за счет строительства и открытия новых школ, в основном частных.
"В республике наметилась тенденция увеличения численности учащихся в общеобразовательных организациях, что связано с ростом рождаемости с начала 2000-х годов", - рассказала специалист.
Численность учащихся в школах по республике увеличилась с 1 млн. 12 тыс. человек в 2012-2013 учебном году до 1 млн. 176 тыс. человек в 2016-2017 учебном году (+16%).
Среди регионов значительный рост численности отмечен в городе Бишкеке - на 29%, в Оше - 26%, Чуйской области - 25% и Таласской области - 21%.
"Растет численность первоклассников, прошедших предшкольную подготовку. В 2016-2017 учебном году из числа принятых в первый класс подготовку получили более 76% учащихся, в то время как в 2012-2013 учебном году - только 11%. Основная часть детей получала подготовку по 245-часовой программе - более 51% и по 480-часовой программе - 26%", - рассказала она.

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