Семеро из десяти выпускников спузов находят работу, - Минобразования

10 февраля 2017, 21:48 Комментарии

70,7% выпускников средних профессиональных учебных заведений смогли трудоустроиться в прошлом году. Об этом говорилось 10 февраля во время заседания коллегии Министерства образования и науки КР.

Как сообщила пресс-служба Минобразования, число образовательных учреждений, получивших заказ на подготовку специалистов от работодателей, за прошлый год выросло вдвое.

"Ведомство приступает к разработке профессиональных стандартов, которые позволят определить, насколько подготовленные кадры отвечают потребностям рынка труда", - говорится в сообщении.