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Кто из депутатов против исключения пенсии по возрасту из совокупного дохода семьи? (результаты голосования)Кто из депутатов против исключения пенсии по возрасту из совокупного дохода семьи? (результаты голосования)

Семеро из десяти выпускников спузов находят работу, - Минобразования

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409405-ru.html

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10 февраля 2017, 21:48       Комментарии

70,7% выпускников средних профессиональных учебных заведений смогли трудоустроиться в прошлом году. Об этом говорилось 10 февраля во время заседания коллегии Министерства образования и науки КР.
Как сообщила пресс-служба Минобразования, число образовательных учреждений, получивших заказ на подготовку специалистов от работодателей, за прошлый год выросло вдвое.
"Ведомство приступает к разработке профессиональных стандартов, которые позволят определить, насколько подготовленные кадры отвечают потребностям рынка труда", - говорится в сообщении.

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