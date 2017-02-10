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В 2017 году необходимо завершить построение единой системы организации науки в Кыргызстане, - вице-премьер-министр

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409404-ru.html

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10 февраля 2017, 21:08       Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбаекова 10 февраля приняла участие в работе заседания коллегии Министерства образования и науки Кыргызской Республики по итогам 2016 года.
Как сообщила пресс-служба правительства, в ходе мероприятия вице-премьер-министр отметила необходимость развития системы образования и науки, учитывая реалии сегодняшнего дня. Она подчеркнула, что в первую очередь необходимо добиваться повышения качества образования на всех его уровнях.
Ч.Султанбаекова также акцентировала внимание на том, что необходимо активизировать деятельность Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников с тем, чтобы педагоги имели доступ к изучению новейших методик преподавания.
В то же время, отметила она, вопрос качества образования на местах оставляет желать лучшего. "Одной из причин низкого качества образования, на мой взгляд, является недостаточный охват профессиональными кадрами и слабая работа руководителей управлений образования районов и директоров школ. По республике нехватка составляет 702 педагога. В этой связи следует вести конкретную работу по направлению выпускников педагогических специальностей по регионам, усилить контроль по их распределению, ведь государство выделяет средства на их образование", - считает Ч.Султанбекова.
Она добавила, что нужно устранить допущенные недостатки в процессе реализации Концепции реформы системы организации науки в Кыргызской Республике.
"Учитывая то, что передовая наука является решающим фактором устойчивого развития и благосостояния страны, необходимо, чтобы в 2017 году было завершено построение единой системы организации науки в Кыргызстане для повышения эффективности управления имеющимися ресурсами и обеспечения вклада науки в развитие экономики", - заключила вице-премьер-министр.

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