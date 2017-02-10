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Кыргызстанка зарабатывает на лечение сына с ДЦП вязанием носков и шапок

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409401-ru.html

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10 февраля 2017, 21:17       Комментарии

Ширин Сыргакова и ее супруг переехали из Балыкчи в Бишкек, когда узнали о диагнозе сына. В столице они снимают квартиру.
"Когда Умару исполнился годик, ему поставили диагноз "врожденный детский церебральный паралич в тяжелой форме". К пяти годам он не то что не начал ходить - даже мышцы шеи не окрепли. Мы бывали в разных клиниках, надежда не угасает... Однажды позвонил знакомый из Турции, сказал, что есть возможность помочь - сделать так, чтобы у ребенка хотя бы шея окрепла. Я отправила ему фотографии и видео сына", - рассказала Сыргакова.
На лечение может потребоваться примерно 150 тысяч сомов. Зарплаты отца семейства хватает только на питание и оплату квартиры, поэтому Ширин решила вязать шапки и носки, чтобы заработать на лечение малыша.
У Умара есть шестилетняя сестра и годовалый братик.
"Мы уже четвертый год живем в Бишкеке. Старшая дочь пошла здесь в школу. Когда иду с Умаром в больницу, за младшим сыном присматривают мои сестры. На ежемесячное лечение уходит около 20 тысяч сомов: лекарства, витамины, массаж", - рассказала мать Умара.
Она добавила, что старается накопить деньги на покупку инвалидной коляски для сына.

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