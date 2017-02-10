Конституционная палата продолжит сотрудничество с GIZ в области укрепления верховенства права в КР

10 февраля 2017, 20:49 Комментарии

Миссия по оценке программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) "Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии" посетила 10 февраля Конституционную палату Верховного суда КР, где встретилась с председателем Конституционной палаты Эркинбеком Мамыровым и заместителем председателя Куанбеком Киргизбаевым.

Как сообщила пресс-служба Конституционной палаты, в составе делегации - ведущий специалист по планированию проектов GIZ по тематическому планированию и методологии (Эшборн, Германия), доктор Лотар Ян; свободный консультант в области вопросов доступа к праву, реализации прав и развития внутри организаций (Германия) Тилльманн Шнайдер; юрист (GIZ, Эшборн, Германия), доктор Татьяна Крюгер; советник региональной программы GIZ Мария Краузенбёк; национальный координатор программы GIZ "Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии" Рустам Мадалиев, руководитель проекта ЕС "Содействие укреплению верховенства права в КР" Стефанос Кареклас.

На встрече председатель Конституционной палаты Э.Мамыров рассказал о результатах сотрудничества с проектом ЕС "Содействие укреплению верховенства права в КР", в рамках которого проведены летние школы конституционализма для журналистов, адвокатов, представителей нормотворческих и других государственных органов, издан вестник Конституционной палаты, а также участие пресс-секретаря Конституционной палаты в обучающем семинаре для пресс-секретарей судебной системы КР. Председатель отметил, что на данный момент проектом оказывается помощь в публикации материалов международной конференции, которая была организована Конституционной палатой в 2016 году и очередного выпуска вестника Конституционной палаты.

"У нас также есть договоренность об оказании проектом ЕС поддержки в публикации годового доклада Конституционной палатой за 2016 год и проведении летом этого года национальной конференции на тему "Решения органов конституционного контроля как источник права" с привлечением международного эксперта. На данную конференцию в качестве участников планируется пригласить представителей всех ветвей государственной власти, научных кругов и гражданского общества", - добавил Э.Мамыров.

В ходе встречи гости интересовались о порядке обращения в Конституционную палату и рассмотрения дел в конституционном судопроизводстве, исполнении решений Конституционной палаты и ее взаимодействия с представителями СМИ.

В завершение встречи стороны выразили готовность продолжить сотрудничество в деле укрепления верховенства права.

Проект "Содействие укреплению верховенства права в КР" финансируется Европейским союзом и реализуется Консорциумом под руководством Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).