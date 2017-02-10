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Высшая школа правосудия провела тренинг для тренеровВысшая школа правосудия провела тренинг для тренеров

Школьники посетили книжную выставку "Изобретаем вместе"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409396-ru.html

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10 февраля 2017, 20:29       Комментарии

В рамках республиканской недели науки, техники и детско-юношеского творчества, которая прошла в стране с 6 по 10 февраля, Государственная патентно-техническая библиотека (ГПТБ) организовала книжную выставку "Изобретаем вместе". Об этом сообщила 10 февраля пресс-служба Кыргызпатента.
Данное мероприятие проводилось совместно с Республиканской детской инженерно-технической академией (РДИТА) "Алтын Туйун".
"Учащиеся смогли узнать много нового о гениальных изобретениях, о развитии техники, об удивительных открытиях и получили ответы на самые разные вопросы. Представленные издания пробудили большой интерес у школьников и подростков", - говорится в сообщении.

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