Школьники посетили книжную выставку "Изобретаем вместе"

10 февраля 2017, 20:29 Комментарии

В рамках республиканской недели науки, техники и детско-юношеского творчества, которая прошла в стране с 6 по 10 февраля, Государственная патентно-техническая библиотека (ГПТБ) организовала книжную выставку "Изобретаем вместе". Об этом сообщила 10 февраля пресс-служба Кыргызпатента.

Данное мероприятие проводилось совместно с Республиканской детской инженерно-технической академией (РДИТА) "Алтын Туйун".

"Учащиеся смогли узнать много нового о гениальных изобретениях, о развитии техники, об удивительных открытиях и получили ответы на самые разные вопросы. Представленные издания пробудили большой интерес у школьников и подростков", - говорится в сообщении.