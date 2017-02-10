Высшая школа правосудия провела тренинг для тренеров

10 февраля 2017, 20:18 Комментарии

Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики совместно с проектом Европейского союза "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике" провела 9-10 февраля тренинг для тренеров (ТоТ). Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

В тренинге приняли участие судьи местных судов Кыргызстана, сотрудники аппарата Судебного департамента при Верховном суде КР и судебные исполнители по реализации закона "О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве".

В качестве тренеров выступили адвокат Улан Сатаров - руководитель рабочей группы, ответственный за разработку проекта закона "О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве"; Азирет Медеров - член рабочей группы, заведующий отделом правового обеспечения аппарата Судебного департамента при Верховном суде; Светлана Николаева - член рабочей группы, судебный исполнитель ПССИ Аламединского района Чуйской области; а также краткосрочные эксперты проекта ЕС Бультер Рольф Вилли - управляющий судом районного суда Постдам и Генрих Крафт - сотрудник, наделенный определенными судебными полномочиями районного суда Постдам.