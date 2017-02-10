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СМИ: Тайная поездка Текебаева на Кипр – слухи

Источник:
http://knews.kg/2017/02/obzor-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409394-ru.html

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Текебаев и еще 11 депутатов вошли в комиссию по делу Саляновой

10 февраля 2017, 20:00       Комментарии

Кыргызстанская пресса полна увлекательными историями и даже слухами. На этой неделе в центре внимания вновь оказался лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев.
Тайная поездка Текебаева
Ряд кыргызскоязычных и русскоязычных СМИ пишет о "тайной поездке" Омурбека Текебаева на Кипр, где он якобы "встретился с Садыром Жапаровым и ищет поддержки от Бакиевых".
Между тем, также сообщается то, что он опроверг эту информацию журналистам.
"Это все слухи. Так и запишите", – цитируют его слова в прессе.
К президентской гонке присоединился Акун?
Экс-омбудсмен Турсунбек Акун будет участвовать в президентских выборах, пишет радио "Марал". Решение о выдвижении было принято 21 декабря 2016 года на собрании Демократического движения Кыргызстана.
"ДДК выдвинуло меня единственным кандидатом на президентство. В настоящее время мы ведем подготовку к выборам. По данному вопросу съездили за границу", – сказал Акун.
Между тем, некоторые газеты сообщили о намерениях участия на выборах Камчыбека Ташиева, а газета "Ачык саясат" пишет, что к "тройке" Келдибеков-Мадумаров-Ташиев присоединится и "Каттани" – Омурбек Суваналиев.

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