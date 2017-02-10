СМИ: Тайная поездка Текебаева на Кипр – слухи

10 февраля 2017, 20:00 Комментарии

Кыргызстанская пресса полна увлекательными историями и даже слухами. На этой неделе в центре внимания вновь оказался лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев.

Тайная поездка Текебаева

Ряд кыргызскоязычных и русскоязычных СМИ пишет о "тайной поездке" Омурбека Текебаева на Кипр, где он якобы "встретился с Садыром Жапаровым и ищет поддержки от Бакиевых".

Между тем, также сообщается то, что он опроверг эту информацию журналистам.

"Это все слухи. Так и запишите", – цитируют его слова в прессе.

К президентской гонке присоединился Акун?

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун будет участвовать в президентских выборах, пишет радио "Марал". Решение о выдвижении было принято 21 декабря 2016 года на собрании Демократического движения Кыргызстана.

"ДДК выдвинуло меня единственным кандидатом на президентство. В настоящее время мы ведем подготовку к выборам. По данному вопросу съездили за границу", – сказал Акун.

Между тем, некоторые газеты сообщили о намерениях участия на выборах Камчыбека Ташиева, а газета "Ачык саясат" пишет, что к "тройке" Келдибеков-Мадумаров-Ташиев присоединится и "Каттани" – Омурбек Суваналиев.