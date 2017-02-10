Прокуратура возбудила дело по факту передачи имущества приближенных Бакиева

10 февраля 2017, 19:57 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело по факту передачи арестованного имущества (Скрябина, 45-45а), принадлежащего доверенному лицу Максима Бакиева.

Ранее Генпрокуратура внесла премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении Тайырбека Сарпашева от должности председателя ГРС из-за его решения по данному участку. В ГП отметили, что поводом для представления стало указание Сарпашева об исполнении решения Межрайонного суда об отмене ареста на указанное недвижимое имущество. На момент распоряжения главы ГРС действие определения межрайонного суда было приостановлено Бишкекским городским судом (2 ноября 2016 года).

Сам Сарпашев заявил, что никаких нарушений не было - ведомство лишь исполнило судебное решение. Он не исключает, что его хотят сместить с должности, чтобы повлиять на предстоящие президентские выборы.

В ГП сообщили, что постановлениями органов прокуратуры от 7 мая 2010-го и 11 октября 2012 года были наложены аресты на все имущество ОсОО "ЭлитДомСтрой", которое принадлежало одному из приближенных лиц Максима Бакиева - Ульяне Пак, в том числе на объект недвижимости по улице Скрябина.

Первомайский райсуд Бишкека 21 сентября 2016 года вынесен в отношении Максима и Марата Бакиевых, Алексея Елисеева, Евгения Гуревича, Михаила Наделя, Ульяны Пак и других лиц обвинительный приговор, назначив длительные сроки лишения свободы с конфискацией имущества. Данный приговор 11 января 2017-го оставлен без изменения Бишкекским городским судом, следовательно, вышеуказанный объект подлежал конфискации в доход государства.

Однако, как отметили в Генпрокуратуре, судья Межрайонного суда Бишкека Н. Ж. в нарушение требований части 4 и 5-1 статьи 150 Гражданско-процессуального кодекса КР, то есть без привлечения к участию в деле органов прокуратуры, рассмотрел экономическое дело и вынес определение (25 июня 2014 года) по иску ОсОО "Глобал Эдвертайзенг" к ОсОО "ЭлитДомСтрой" (компания Ульяны Пак). Дело касалось расторжения договора купли-продажи указанного выше объекта недвижимости. В рамках рассмотрения данного дела в нарушение части 9 статьи 119 УПК были отменены аресты, наложенные прокуратурой.

О существовании актов Межрайонного суда Бишкека прокуратуре столицы стало известно лишь 24 и 25 августа прошлого года, пишет пресс-служба ГП. После в Бишкекский госрегистр было направлено письмо о том, что поступившие судебные акты противоречат статье 119 УПК КР, в связи с чем нужно воздержаться от их регистрации и исполнения. Также было официальное уведомление прокуратуры столицы об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке.

Однако, продолжили в пресс-службе Генпрокуратуры, 19 декабря 2016-го должностные лица Бишкекского госрегистра, зная о наличии судебного разбирательства, зарегистрировали переход права собственности вышеуказанного имущества от ОсОО "Глобал Эдвертайзенг" к гражданину Т. Э. При этом в главном надзорном органе напоминают, что на момент регистрации данный объект недвижимости находился под арестом, наложенным постановлением прокуратуры Октябрьского района Бишкека от 3 июня 2010 года.

9 февраля 2017-го Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 304 "Злоупотребление должностным положением", 315 "Служебный подлог", 326 "Фальсификация доказательств" и 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" Уголовного кодекса КР.

Расследование уголовного дела поручено следственному управлению Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.