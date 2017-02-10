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Выстрелы в воздух — в Оше задержали подозреваемых в рэкете

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409392-ru.html

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10 февраля 2017, 20:02       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. В Оше сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УВД задержали подозреваемых в вымогательстве денег и автомашины, сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан.
По его данным, задержание провели сегодня, в пятницу, около 18.15 возле одной из автозаправочных станций города. Перед поимкой произвели предупредительные выстрелы в воздух. Эту информацию также подтвердил начальник пресс-службы УВД Ошской области Женишбек Аширбаев.
"Примерно месяц назад поступило заявление о вымогательстве денег и автомобиля. Сегодня задержали подозреваемых в этом преступлении", - сообщил Аширбаев.
В УВД Ошской области обещали представить подробности позже.

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