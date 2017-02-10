Выстрелы в воздух — в Оше задержали подозреваемых в рэкете

10 февраля 2017, 20:02 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. В Оше сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УВД задержали подозреваемых в вымогательстве денег и автомашины, сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан.

По его данным, задержание провели сегодня, в пятницу, около 18.15 возле одной из автозаправочных станций города. Перед поимкой произвели предупредительные выстрелы в воздух. Эту информацию также подтвердил начальник пресс-службы УВД Ошской области Женишбек Аширбаев.

"Примерно месяц назад поступило заявление о вымогательстве денег и автомобиля. Сегодня задержали подозреваемых в этом преступлении", - сообщил Аширбаев.

В УВД Ошской области обещали представить подробности позже.