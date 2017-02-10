Зарплата учителей за пять лет выросла с 3,5 тыс. до 13,8 тыс. сомов, - Минобразования

10 февраля 2017, 19:54 Комментарии

Заработная плата учителей за пять лет выросла с 3,5 тыс. до 13,8 тыс. сомов. Об этом говорилось 10 февраля на годовой коллегии Министерства образования и науки КР.

На сегодняшний день в системе образования Кыргызстана работает 75 тысяч учителей, из них 19,8% составляют молодые специалисты: по итогам государственного распределения на новый 2016-2017 учебный год в систему образования пришли 3 тыс. 30 молодых социалистов.

"Открытыми остаются всего 642 вакансии против 3,5 тыс., как было в недавнем времени, - говорится в сообщении Минобразования. - При этом Министерство образования и науки начало внедрять механизм аттестации учителей. Часть из них уже прошла аттестацию в пилотном режиме".