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Фото — Нацгвардия провела сборы по подготовке связистов, снайперов, гранатометчиков

 

Фотографии: akipress.kg

                 

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409389-ru.html

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10 февраля 2017, 19:47       Комментарии

В соответствии с планом подготовки в соединениях и частях Национальной гвардии Кыргызской Республики завершились сборовые мероприятия по подготовке специалистов по различным должностям. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Нацгвардии.
Так, во время сборов связисты, снайперы, гранатометчики, механики-водители, санитарные инструкторы и другие специалисты прошли обучение по теоретической и практической части.
"На контрольных занятиях механики-водители оттачивали мастерство по тактическому вождению бронетехники, снайперы, наводчики-операторы и гранатометчики точными попаданиями в цель подтвердили свое мастерство, связисты овладевали навыками работы на новых радиостанциях, а санитарные инструкторы учились оказывать первую медицинскую помощь раненым на поле боя", - говорится в сообщении.
Все занятия проводились в условиях максимально приближенным к боевым действиям.

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