Фото — Нацгвардия провела сборы по подготовке связистов, снайперов, гранатометчиков

10 февраля 2017, 19:47 Комментарии

В соответствии с планом подготовки в соединениях и частях Национальной гвардии Кыргызской Республики завершились сборовые мероприятия по подготовке специалистов по различным должностям. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Так, во время сборов связисты, снайперы, гранатометчики, механики-водители, санитарные инструкторы и другие специалисты прошли обучение по теоретической и практической части.

"На контрольных занятиях механики-водители оттачивали мастерство по тактическому вождению бронетехники, снайперы, наводчики-операторы и гранатометчики точными попаданиями в цель подтвердили свое мастерство, связисты овладевали навыками работы на новых радиостанциях, а санитарные инструкторы учились оказывать первую медицинскую помощь раненым на поле боя", - говорится в сообщении.

Все занятия проводились в условиях максимально приближенным к боевым действиям.