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Кыргызстан продвинется по Doing Business с законом "о банкротстве"

Источник:
http://knews.kg/2017/02/mineko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409388-ru.html

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10 февраля 2017, 19:41       Комментарии

Министерством экономики разработан и постановлением правительства одобрен законопроект "О внесении изменений в Закон КР "О банкротстве (несостоятельности)", сообщает пресс-служба ведомства.
Законопроект направлен на увеличение возможностей сохранения жизнеспособного бизнеса в процессе реализации процедур банкротства должника.
"Кроме того, принятие данного законопроекта улучшит позицию Кыргызстана по индикатору "Разрешение неплатежеспособности" в международном рейтинге Doing Business. Законопроект внесен решением правительства страны на рассмотрение Жогорку Кенеша, где со стороны министерства экономики будет осуществлена работа по его защите", – говорится в сообщении.

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