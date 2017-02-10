Кыргызстан продвинется по Doing Business с законом "о банкротстве"

10 февраля 2017, 19:41 Комментарии

Министерством экономики разработан и постановлением правительства одобрен законопроект "О внесении изменений в Закон КР "О банкротстве (несостоятельности)", сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроект направлен на увеличение возможностей сохранения жизнеспособного бизнеса в процессе реализации процедур банкротства должника.

"Кроме того, принятие данного законопроекта улучшит позицию Кыргызстана по индикатору "Разрешение неплатежеспособности" в международном рейтинге Doing Business. Законопроект внесен решением правительства страны на рассмотрение Жогорку Кенеша, где со стороны министерства экономики будет осуществлена работа по его защите", – говорится в сообщении.