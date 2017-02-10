"Бараны истощены": Лидер СДПК обрушился с критикой на Минэкономики

10 февраля 2017, 19:36 Комментарии

Депутаты фракции СДПК признали деятельность Министерства экономики по управлению национализированными объектами неудовлетворительной, – сообщили в секретариате.

"Сегодня мы привыкли считать и свыклись с мыслью, что государство — плохой менеджер, сколько человек на самом деле руководит госпредприятиями: де-факто министерство-ведомство, де-юре – госфонд, там же и совет директоров, и наблюдательный совет. В общем, пастухов много, а бараны истощены, а может, уже и умерли. Это же реальность. Где министерство экономики?", – вопрошал на заседании лидер фракции Иса Омуркулов.

По его словам, министерство занимается несвойственными для него функциями.

"Сегодня они [минэкономики] забрали себе институт ликвидаторства. Почему? Это разве работа Министерства экономики? Просто там есть, что распределять, есть что продать? И за места ликвидаторов все мы знаем, кто сколько предлагает, и кто там сегодня работает ликвидаторами, есть даже профессиональные "ликвидаторы"", – заявил лидер фракции.

На заседании фракции отчитывался вице-премьер-министр Олег Панкратов. По его словам, в соответствии с декретами Временного правительства было национализировано 47 объектов, в том числе акции и доли в компаниях, объекты недвижимого имущества, земельные участки, транспортные объекты и т.д. Для эффективного управления и распоряжения национализированными объектами были приняты соответствующие программа и постановление правительства.

В ходе обсуждения лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов подчеркнул, что Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ) перегружен и выполняет несвойственную работу. Он задался вопросом, почему минэкономики не дает анализа по перспективности и эффективности госпредприятий.

"К примеру, у нас есть заводы, комбинаты, являющиеся градообразующими, но в первую очередь – бюджетообразующими. Что с ними творится? Кто-нибудь из вас хоть съездил, посмотрел, – вопрошал Омуркулов. – Съездите в Хайдаркан, съездите в Кадамжай".