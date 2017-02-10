Афиша событий: куда сходить на выходных в Бишкеке?

10 февраля 2017, 20:00 Комментарии

Культурно-развлекательная жизнь столицы бурлит, каждый день происходит что-то новое и интересное.

Вы не знаете, как с пользой и приятно провести выходные? K-News подобрал для вас самые интересные, познавательные и развлекательные мероприятия.

Итак:

10 февраля ShoppingFest Вас ждут шоу-программа, развлечения, выставки и конкурсы, фестиваль шопинга, модные показы новых коллекций, а также выступление музыкантов, звезд эстрады, уникальные трюки на одноколесном велосипеде от Дастина Кельма и многое другое. ТРЦ "Бишкек-парк", 10.00.

11 февраля Ярмарка Будет представлен широкий ассортимент медовой продукции, чая, одежды, вас ждут также товары для дома, комнатные растения, парфюмерия, книги. Для детей подготовлена интерактивная программа с любимыми героями. ТРЦ "Технопарк", 15.00.

Премьера балетного спектакля "Ромео и Джульетта" Знаменитая история Ромео и Джульетты рассказывает о том, что человек создан не для вражды и ненависти, но для любви, призывающей к миру. Мощнейшую силу и пронзительность этот шекспировский сюжет получил в балете. Благодаря гениальной музыке Сергея Прокофьева его уже 75 лет ставят на лучших сценах мира. Модерн-балет "Ромео и Джульетта" исполняется под фонограмму. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева.

Выступление группы "Кино и немцы" (Алматы) Специальные гости-соседи — самая зажигательная и артистичная неформальная группа "Кино и немцы" (Алматы). Metro Pub, 21.00.

Ярмарка мастер-классов ко Дню святого Валентина

"Мастерилка" — это творческое пространство, где на одной площадке вы можете посетить сразу несколько мастер-классов по электронике, химии и художественным техникам, окунетесь в творческую атмосферу и создадите свою уникальную валентинку. У вас будет возможность посетить все мастер-классы со скидкой. Ololohaus, 12.00.

Тренинг "Основы ораторского искусства"

Участники тренинга овладевают эффективными техниками и приемами публичных выступлений, совершенствуют голос и дикцию, обретают уверенность в общении. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, аудитория №29, 18.00–20.00.

Встреча в клубе игры го

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для себя увлекательный мир го! А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник. Кыргызско-японский центр, 13.00.

Мастер-класс по изготовлению подарка

Детей и взрослых научат, как с помощью природных материалов сделать подарок уникальным и незабываемым. Вы также можете принести свой подарок, и вам помогут красиво упаковать его. Приветствуются участники всех возрастов. Количество мест ограничено. Ресурсный центр "Ботанический сад", 11.00.

Романтическая драма "Мария Тюдор" Премьера этого сезона "Мария Тюдор" — романтическая драма по пьесе французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Live music night

Приглашаем всех друзей поддержать молодых музыкантов. У ребят дебют. Они еще не придумали себе название. Чынара — вокал, Бекзат — гитара, Рустам — клавиши. Арт-бар "Чемодан Зусмановича", 21.00.

Спектакли "Веселый светофор" и "Баардыгын билгим келет" Спектакль "Веселый светофор" расскажет малышам о правилах дорожного движения. "Бардыгын билгим келет" ("Хочу все знать") — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно, потому они обо всем спрашивают взрослых, и им, конечно же, хочется все узнать и понять. По мотивам сказки Р.Киплинга о любопытном слоненке. Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.

Сказка "Теремок"

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк, и медведь. Храбрецы прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

Спортивный праздник "Все на лыжню!" На праздник привезут детей из реабилитационных центров, детских домов. Их ждут спортивные эстафеты, конкурс на лучшего снеговика, перетягивание каната, конкурс "Меткий стрелок", национальные игры — бука тартыш и таяк тартыш, состязания по спортивному ориентированию. Приглашаются все желающие присоединиться. Село Стрельниково, 10.00.

Детский воркшоп

Материал — журналы и другие изображения. Что делать: свободная дорисовка любыми инструментами. Помогать будет арт-группа "Тумар". Места ограничены. Адрес: ул. Кулиева, 1, 10.30.

Благотворительный концерт

Все собранные средства пойдут на лечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 17.00.

Световое шоу "Северное сияние" Бумажная дискотека с детским диджеем и световое шоу. Развлекать детей будут персонажи из полюбившегося всем спектакля "Снежная королева". Concert Hall "Тунгуч", 14.00.

Детский спектакль "Красавица и чудовище" Волшебное представление по мотивам известной сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек". Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

Комедия "Смешные деньги" Блистательная комедия положений. Меняющиеся обстоятельства заставляют героев мгновенно реагировать, приспосабливаться, меняться и в конце концов по-новому взглянуть на свою жизнь. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Опера "Травиата" "Травиата" — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер — интимная драма нежных и глубоких чувств. Дж. Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над легкомысленным окружением. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Походы от Союза пешеходного туризма Кыргызстана 11 февраля: учебно-тренировочные занятия по беговым лыжам, возможно катание на санках и поход на снегоступах (район села Чон-Таш);

11 февраля: поездка на горнолыжную базу "ЗиЛ";

11—12 февраля: поездка на горнолыжную базу "Каракол".

12 февраля: поездка на горнолыжную базу "Чункурчак";

12 февраля: однодневный поход в ущелье Кегети.

Фестиваль культур Global Village 2017 На фестивале будут представлены культуры таких стран, как Китай, Швейцария, Польша, Нидерланды, Финляндия, Египет, Афганистан, Малайзия, Испания, Турция, Россия, Индонезия, Англия, Германия, Кыргызстан. Выступят местные певцы, битбоксеры, танцоры. ТРЦ "Бишкек-парк", 12.00.