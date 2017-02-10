Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Бараны истощены": Лидер СДПК обрушился с критикой на Минэкономики"Бараны истощены": Лидер СДПК обрушился с критикой на МинэкономикиКыргызстанцы чаще умирают от болезней системы кровообращенияКыргызстанцы чаще умирают от болезней системы кровообращения

Генпрокуратура КР будет блокировать "группы смерти" в соцсетях

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409385-ru.html

Похожие новости

Октябрьского райсуд г.Бишкек разрешил блокировать вредоносные интернет-ресурсы

Суд постановил заблокировать "группы смерти" в соцсетях

Октябрьский райсуд разрешил блокировать Интернет-ресурсы, наносящие вред психике подростков

Генпрокуратура не указ: Премьер не решается уволить Сарпашева

Дело Сарпашева: Генпрокуратура возбудила уголовное дело

10 февраля 2017, 19:35       Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Генпрокуратура КР получила разрешение блокировать "группы смерти" в социальных сетях, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Ранее Генпрокуратура подала исковое заявление в Октябрьский районный суд Бишкека о признании информации, размещенной на отдельных сайтах, противоправной и запрещенной к распространению. Эту инициативу прокуроры связали с заботой о несовершеннолетних, которые могут быть подвержены вредоносному воздействию отдельных сайтов.
Сегодня суд удовлетворил иск. По данным пресс-службы, информация, размещаемая в приложениях соцсетей, в так называемых "группах смерти", теперь официально считается противоправной.
"Организация исполнения решения суда, в том числе за пределами страны, возложена на Госкомитет информационных технологий и связи как уполномоченный орган в сфере информатизации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа Генпрокуратуры в вопросах обеспечения информационной безопасности и защиты прав несовершеннолетних будет продолжена.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум