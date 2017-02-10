Генпрокуратура КР будет блокировать "группы смерти" в соцсетях

10 февраля 2017, 19:35 Комментарии

БИШКЕК, 10 фев - Sputnik. Генпрокуратура КР получила разрешение блокировать "группы смерти" в социальных сетях, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее Генпрокуратура подала исковое заявление в Октябрьский районный суд Бишкека о признании информации, размещенной на отдельных сайтах, противоправной и запрещенной к распространению. Эту инициативу прокуроры связали с заботой о несовершеннолетних, которые могут быть подвержены вредоносному воздействию отдельных сайтов.

Сегодня суд удовлетворил иск. По данным пресс-службы, информация, размещаемая в приложениях соцсетей, в так называемых "группах смерти", теперь официально считается противоправной.

"Организация исполнения решения суда, в том числе за пределами страны, возложена на Госкомитет информационных технологий и связи как уполномоченный орган в сфере информатизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа Генпрокуратуры в вопросах обеспечения информационной безопасности и защиты прав несовершеннолетних будет продолжена.