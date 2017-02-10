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Кыргызстанцы чаще умирают от болезней системы кровообращения

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409384-ru.html

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10 февраля 2017, 19:18       Комментарии

Основными причинами смертности населения в республике остаются болезни системы кровообращения. Об этом сообщает консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.
По ее данным, в 2016 году отмечалось незначительное снижение показателя рождаемости, который составил 25,9% на 1 тыс. населения.
"Показатель общей смертности населения составил 5,4 на 1000 населения. Основными причинами смертности населения в республике остаются болезни системы кровообращения – 50,4%, новообразования –12,0%, внешние причины смерти– 8,4%, болезни органов пищеварения – 6,4%, органов дыхания — 5,7%", − сообщила она.
Также консультант Минздрава проинформировала, что по предварительным данным, показатели материнской смертности пошли на снижение.
"Каждая 47 женщина умирает во время беременности, родах или послеродовом периоде. По сравнению с 2015 годом этот показатель снизился почти на 30%, в прошлом году умерло 63 женщины. В структуре причин материнской смертности на первом месте находятся экстрагенитальные заболевания–31,9%, на втором преэклампсия и эклампсия – 21,3%, затем кровотечения – 19,1%.Улучшения показателей материнской смертности в стране несомненно связаны с огромными усилиями самого Минздрава КР и его международных партнеров по совершенствованию знаний и навыков специалистов родовспомогательной службы", − пояснила Баялинова.

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