Кыргызстанцы чаще умирают от болезней системы кровообращения

10 февраля 2017, 19:18 Комментарии

Основными причинами смертности населения в республике остаются болезни системы кровообращения. Об этом сообщает консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

По ее данным, в 2016 году отмечалось незначительное снижение показателя рождаемости, который составил 25,9% на 1 тыс. населения.

"Показатель общей смертности населения составил 5,4 на 1000 населения. Основными причинами смертности населения в республике остаются болезни системы кровообращения – 50,4%, новообразования –12,0%, внешние причины смерти– 8,4%, болезни органов пищеварения – 6,4%, органов дыхания — 5,7%", − сообщила она.

Также консультант Минздрава проинформировала, что по предварительным данным, показатели материнской смертности пошли на снижение.

"Каждая 47 женщина умирает во время беременности, родах или послеродовом периоде. По сравнению с 2015 годом этот показатель снизился почти на 30%, в прошлом году умерло 63 женщины. В структуре причин материнской смертности на первом месте находятся экстрагенитальные заболевания–31,9%, на втором преэклампсия и эклампсия – 21,3%, затем кровотечения – 19,1%.Улучшения показателей материнской смертности в стране несомненно связаны с огромными усилиями самого Минздрава КР и его международных партнеров по совершенствованию знаний и навыков специалистов родовспомогательной службы", − пояснила Баялинова.