Чолпон Султанбаекова: В 2017 году необходимо завершить построение единой системы организации науки в КР

10 февраля 2017, 19:02 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Чолпон Султанбаекова сегодня, 10 февраля, приняла участие в работе заседания коллегии Министерства образования и науки Кыргызской Республики по итогам 2016 года. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР

Вице-премьер-министр отметила необходимость развития системы образования и науки, учитывая реалии сегодняшнего дня. Она подчеркнула, что в первую очередь необходимо добиваться повышения качества образования на всех его уровнях.

"Для достижения этой цели Министерству образования и науки необходимо осуществлять системную работу по надзору в системе образования, а именно соответствия образовательных организаций лицензионным требованиям. Любой гражданин должен быть уверен в том, что, если образовательная организация получила государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности, значит, эта организация соответствует необходимым нормам и правилам. Еще одним аспектом гарантии качества образования является независимый контроль за образовательными достижениями учащихся и студентов. Необходимо продолжить работу по автоматизации и стандартизации оценивания для того, чтобы максимально снизить влияние человеческого фактора в момент проведения экзаменов", - подчеркнула Чолпон Султанбекова.

Она акцентировала внимание на том, что необходимо активизировать деятельность Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников с тем, чтобы педагоги имели доступ к изучению новейших методик преподавания.

Вице-премьер-министр, отмечая положительные результаты работы Министерства образования и науки, обозначила и существующие проблемы в системе образования и науки.

"Вопрос качества образования на местах оставляет желать лучшего. Одной из причин низкого качества образования, на мой взгляд, является недостаточный охват профессиональными кадрами и слабая работа руководителей управлений образования районов и директоров школ. По республике нехватка составляет 702 педагога. В этой связи следует вести конкретную работу по направлению выпускников педагогических специальностей по регионам, усилить контроль по их распределению, ведь государство выделяет средства на их образование", - считает Чолпон Султанбекова.

Вместе с тем она добавила, что в соответствии с Детализированным планом пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в сфере образования предусмотрено предотвращение взимание добровольного вступительного сбора денег с родителей за поступление в детские сады и школы, но данный факт до сих пор имеет место быть. На сегодня нет контроля со стороны Министерства образования и науки, городских управлений образования.

Как сообщила вице-премьер-министр, на сегодня стоит вопрос о необходимости разработки механизма и проведения оптимизации сети спузов с учетом востребованных специальностей на рынке труда. Также необходимо рассмотреть вопрос ужесточения выдачи разрешительных документов для открытия негосударственных высших учебных заведений.

В завершение Чолпон Султанбекова акцентировала внимание на том, что нужно устранить допущенные недостатки в процессе реализации Концепции реформы системы организации науки в Кыргызской Республике.

"Учитывая то, что передовая наука является решающим фактором устойчивого развития и благосостояния страны, необходимо, чтобы в 2017 году было завершено построение единой системы организации науки в Кыргызстане для повышения эффективности управления имеющимися ресурсами и обеспечения вклада науки в развитие экономики", - заключила вице-премьер-министр.