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Октябрьского райсуд г.Бишкек разрешил блокировать вредоносные интернет-ресурсы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/oktiabr-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409382-ru.html

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Генпрокуратура хочет заблокировать ряд интернет-ресурсов

10 февраля 2017, 19:17       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Октябрьского райсуд г.Бишкек разрешил блокировать вредоносные интернет-ресурсы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
"Решением Октябрьского районного суда города Бишкек 10 февраля удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры КР о прекращении обеспечения технической возможности доступа пользователей к вредоносным Интернет-ресурсам, ранее внесенное в рамках мероприятий направленных на обеспечение информационной безопасности и защиты прав несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Данным решением суда признана запрещенной к распространению на территории Кыргызской Республики информация, размещаемая в приложениях социальных сетей, в так называемых "группах смерти".
Организация исполнения решения суда, в том числе за пределами Кыргызстана, возложена на Государственный комитет информационных технологий и связи КР, как уполномоченному органу в сфере информатизации.
Работа Генеральной прокуратуры в вопросах обеспечения информационной безопасности и защиты прав несовершеннолетних будет продолжена.

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