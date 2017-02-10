10 февраля 2017, 19:17 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Октябрьского райсуд г.Бишкек разрешил блокировать вредоносные интернет-ресурсы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

"Решением Октябрьского районного суда города Бишкек 10 февраля удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры КР о прекращении обеспечения технической возможности доступа пользователей к вредоносным Интернет-ресурсам, ранее внесенное в рамках мероприятий направленных на обеспечение информационной безопасности и защиты прав несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Данным решением суда признана запрещенной к распространению на территории Кыргызской Республики информация, размещаемая в приложениях социальных сетей, в так называемых "группах смерти".

Организация исполнения решения суда, в том числе за пределами Кыргызстана, возложена на Государственный комитет информационных технологий и связи КР, как уполномоченному органу в сфере информатизации.

Работа Генеральной прокуратуры в вопросах обеспечения информационной безопасности и защиты прав несовершеннолетних будет продолжена.