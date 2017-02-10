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Валерий Кичин сыграет на Кипре в составе ФК "Енисей"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/valeri...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409381-ru.html

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В 2016 году объем экспорта в страны ЕС составил $68 млн

10 февраля 2017, 18:45       Комментарии

Футбольный клуб "Енисей" из Красноярска, в составе которого выступает "Лучший игрок Кыргызстана 2016" Валерий Кичин, стартует на Кубке футбольной национальной лиги.
По данным Федерации футбола, шестой розыгрыш Кубка ФНЛ пройдет на Кипре с 11 по 24 февраля.
"Согласно регламенту, в турнире участвуют первые 16 команд лиги по итогам первого круга ФОНБЕТ-Первенства России по футболу. Однако из-за отказа четырех клубов (московского "Динамо", "Тосно", "Химок" и "Луча-Энергия") было принято решение допустить к участию четырех представителей других лиг − "Урал" (РФПЛ), "Динамо СПб" (ПФЛ), "Краснодар-2" (ПФЛ), "Чертаново" (ПФЛ)", − говорится в сообщении.

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