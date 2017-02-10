Валерий Кичин сыграет на Кипре в составе ФК "Енисей"

10 февраля 2017, 18:45 Комментарии

Футбольный клуб "Енисей" из Красноярска, в составе которого выступает "Лучший игрок Кыргызстана 2016" Валерий Кичин, стартует на Кубке футбольной национальной лиги.

По данным Федерации футбола, шестой розыгрыш Кубка ФНЛ пройдет на Кипре с 11 по 24 февраля.

"Согласно регламенту, в турнире участвуют первые 16 команд лиги по итогам первого круга ФОНБЕТ-Первенства России по футболу. Однако из-за отказа четырех клубов (московского "Динамо", "Тосно", "Химок" и "Луча-Энергия") было принято решение допустить к участию четырех представителей других лиг − "Урал" (РФПЛ), "Динамо СПб" (ПФЛ), "Краснодар-2" (ПФЛ), "Чертаново" (ПФЛ)", − говорится в сообщении.