Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Суд постановил заблокировать "группы смерти" в соцсетяхСуд постановил заблокировать "группы смерти" в соцсетях

В Оше помогают женщинам-предпринимательницам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409380-ru.html

Похожие новости

Модницам Бишкека предлагают помогать больным детям, поработав швеей

Беременная преподавательница КГМА помогала идентифицировать останки погибших во время крушения Боинга

Малике Ноотиевой стало лучше. Ей помогают турецкие активисты

Не помогает сельскому хозяйству правительство Кыргызстана

Через фонд "Помогать легко" собрали 1,3 млн сомов для жителей Дача-СУ

10 февраля 2017, 19:03       Комментарии

В Оше прошел круглый стол, на котором сельским женщинам рассказали о развитии бизнес среды в Кыргызстане. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Круглый стол был проведен с целью распространения информации о деятельности проекта по развитию женского предпринимательства.
"Участники круглого стола были проинформированы о подготовленных методических пособиях, учебных материалах и руководствах, а также о новых методологиях обучения, снижении уровня перекредитованности и роли местного самоуправления в женском предпринимательстве. Также женщинам рассказали о кредитных продуктах, предоставляемых без залога", – подчеркнули организаторы.
В ходе круглого стола, также обсуждили гендерные аспекты развития женского предпринимательства, в частности была затронута тема повышения экономических прав и возможностей женщин.
"Результатом деятельности проекта является увеличение роста женщин-предпринимателей в сельской местности и малых городах Кыргызстана для ведения официального и устойчивого бизнеса. Проект оказывает помощь партнерским финансовым организациям во внедрении и улучшении политики с учетом гендерных требований, с применением пилотного подхода и внедрения новых финансовых услуг для поддержки женщин", – говорится в сообщении.
Проектом по всей стране обучены 315 сельских женщин-предпринимателей в возрасте от 28 до 65 лет, 205 сотрудников партнерских финансовых организаций и другие заинтересованные стороны. Реализованы пилотные проекты с использованием кредитных продуктов удобных для сельских женщин-предпринимателей в рамках, которых было выдано 184 кредита.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум