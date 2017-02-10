В Оше помогают женщинам-предпринимательницам

10 февраля 2017, 19:03 Комментарии

В Оше прошел круглый стол, на котором сельским женщинам рассказали о развитии бизнес среды в Кыргызстане. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Круглый стол был проведен с целью распространения информации о деятельности проекта по развитию женского предпринимательства.

"Участники круглого стола были проинформированы о подготовленных методических пособиях, учебных материалах и руководствах, а также о новых методологиях обучения, снижении уровня перекредитованности и роли местного самоуправления в женском предпринимательстве. Также женщинам рассказали о кредитных продуктах, предоставляемых без залога", – подчеркнули организаторы.

В ходе круглого стола, также обсуждили гендерные аспекты развития женского предпринимательства, в частности была затронута тема повышения экономических прав и возможностей женщин.

"Результатом деятельности проекта является увеличение роста женщин-предпринимателей в сельской местности и малых городах Кыргызстана для ведения официального и устойчивого бизнеса. Проект оказывает помощь партнерским финансовым организациям во внедрении и улучшении политики с учетом гендерных требований, с применением пилотного подхода и внедрения новых финансовых услуг для поддержки женщин", – говорится в сообщении.

Проектом по всей стране обучены 315 сельских женщин-предпринимателей в возрасте от 28 до 65 лет, 205 сотрудников партнерских финансовых организаций и другие заинтересованные стороны. Реализованы пилотные проекты с использованием кредитных продуктов удобных для сельских женщин-предпринимателей в рамках, которых было выдано 184 кредита.