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В Бишкеке официально проводили сборную Кыргызстана на зимние Азиатские игры

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355222_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409379-ru.html

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10 февраля 2017, 18:45       Комментарии

Сегодня, 10 февраля, состоялись официальные проводы сборной Кыргызстана на зимние Азиатские игры, которые пройдут 19 по 26 февраля в Саппоро (Япония). На зимних Играх-2017 Кыргызстан представят 10 спортсменов по четырем видам спорта и сборная по хоккею с шайбой.
Свои напутственные слова сказал глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов, который пожелал всем спортсменам удачи, и главное - выступить без травм. Он добавил, что все ожидают от сборной Кыргызстана по хоккею хороших результатов - первое место в своем дивизионе.
Отметим, на прошлых Азиатских играх сборная Кыргызстана по хоккею выступала в премьер-дивизионе (вторая лига) и заняла первое место, не проиграв ни одной встречи. Тем самым спортсмены завоевали малое золото.
Также Аманкулов в своем выступлении добавил, что для подготовки сборной к данным играм были предоставлены учебно-тренировочные сборы. "Я надеюсь на хорошее выступление и главное без травм, чтобы весь турнир прошел для вас на одном дыхании", - сказал он.
Напомним, в составе сборной Кыргызстана по хоккею выступят 23 игрока. В качестве тренера едут президент и вице-президент федерации Анвар Оморканов и Мурат Джакыпов. Капитаном команды и всей сборной является Аманбек Эсен уулу.
Впервые кыргызстанцы принимают участие на состязаниях по фигурному катанию такого уровня. По этому поводу Аманкулов отметил, что в будущем это будет мотивировать тренеров и спортсменов продолжать заниматься этим видом спорта. "Федерация фигурного катания в последние годы сделала хороший скачок, и мы решили предоставить спортсменам возможность участия на Универсиаде и Азиаде", - отметил он.
На этих играх по фигурному катанию страну представят Лаура Исмагулова и Александра Нестерова в сопровождении тренера Елены Швеймер.
С лыжным спортом и биатлоном дело обстоит иначе. Там тренер по легкой атлетике взялся за развитие этих двух видов спорта на единственной базе в Воронцовке. "К моему глубокому сожалению, большая проблема этих двух видов спорта - это тренерский состав. Также мы не всегда можем предоставить им то снаряжение, которое отвечало бы всем требованиям", - добавил глава госагентства.
В этих видах спорта выступят четверо кыргызстанцев: Нурбек Доолатов, Наталья Левданская, Кундуз Абдыкадырова и Тариэль Жаркымбаев.
Помимо этого, на играх выступят горнолыжники, в том числе и участник зимних Олимпийских игр Сочи-2016 Евгений Тимофеев.
После выступления Аманкулов вручил флаг капитану сборной Кыргызстана Аманбеку Эсен уулу, который и понесет его на открытии Игр-2017. Также вручили комплект спортивной экипировки стоимостью в 54 тыс. сомов, который включает в себя 16 наименований. Спортсмены получили свои аккредитационные карточки, а хоккеисты - еще и корочки мастеров спорта КР.
Сборную откомандируют за счет средств Госагентства, из бюджета которого выделено 9 тыс. сомов. Помимо этого на учебно тренировочные сборы выделены 1,5 млн сомов.

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