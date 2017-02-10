Суд постановил заблокировать "группы смерти" в соцсетях

10 февраля 2017, 18:50 Комментарии

Октябрьский районный суд Бишкек удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры КР о блокировании некоторых интернет-ресурсов.

Напомним, ранее была создана межведомственная рабочая группа для проведения мониторинга интернет-ресурсов, доступных пользователям Кыргызстана. А 7 февраля Генеральная прокуратура внесла в Октябрьский райсуд исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных интернет-ресурсах противоправной и запрещенной к распространению на территории КР.

Список этих сайтов обещали озвучить после вердикта служителей Фемиды.

Как сообщается, информация, размещаемая в приложениях социальных сетей, в так называемых "группах смерти", признана запрещенной к распространению на территории Кыргызской Республики.

Организация исполнения решения суда, в том числе за пределами страны, возложена на Государственный комитет информационных технологий и связи, как уполномоченный орган в сфере информатизации.