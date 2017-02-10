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Суд постановил заблокировать "группы смерти" в соцсетях

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355223_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409378-ru.html

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Генпрокуратура хочет заблокировать ряд интернет-ресурсов

Блокировать соцсети в КР предлагает Генпрокуратура из-за "Синего кита"

10 февраля 2017, 18:50       Комментарии

Октябрьский районный суд Бишкек удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры КР о блокировании некоторых интернет-ресурсов.
Напомним, ранее была создана межведомственная рабочая группа для проведения мониторинга интернет-ресурсов, доступных пользователям Кыргызстана. А 7 февраля Генеральная прокуратура внесла в Октябрьский райсуд исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных интернет-ресурсах противоправной и запрещенной к распространению на территории КР.
Список этих сайтов обещали озвучить после вердикта служителей Фемиды.
Как сообщается, информация, размещаемая в приложениях социальных сетей, в так называемых "группах смерти", признана запрещенной к распространению на территории Кыргызской Республики.
Организация исполнения решения суда, в том числе за пределами страны, возложена на Государственный комитет информационных технологий и связи, как уполномоченный орган в сфере информатизации.

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