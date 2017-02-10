В 2010 и 2012 годах были наложены аресты на все имущество, приближённых лиц Максима Бакиева – ГП КР

10 февраля 2017, 18:33 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Органами прокуратуры Кыргызстана в рамках расследования ряд уголовных дел по фактам коррупционных преступлений приближенных к Максиму Бакиева, были наложены аресты на имущество данных лиц, в целях дальнейшей их конфискации в доход государства.

Так, постановлениями органов прокуратуры республики от 7 мая 2010 года и 11 октября 2012 года были наложены аресты на всё имущество ОсОО "ЭлитДомСтрой", который принадлежал одному из приближённых лиц Максима Бакиева - Ульяне Пак, в том числе на объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Бишкек, ул.Скрябина 45-45А.

Приговором Первомайского районного суда г.Бишкек от 21 сентября 2016 года в отношении М.Бакиева, М.Бакиева, А.Елисеев, Е.Гуревич, М.Надель, С.Ким, У.Мелисбек и У.Пак вынесен обвинительный приговор с назначением длительных сроков лишения свободы и с конфискацией имущества.

Данный приговор оставлен без изменения приговором Бишкекского городского суда от 11 января 2017 года, следовательно, вышеуказанный объект подлежал конфискации в доход государства.

Однако, судья Межрайонного суда города Бишкек Н.Ж., в нарушение требований ч. 4, ч. 5-1 ст. 150 ГПК КР, то есть без извещения и соответственно без привлечения к участию деле органов прокуратуры, рассмотрел экономическое дело и вынес определение от 25 июня 2014 года по иску ОсОО "Глобал Эдвертайзенг" к ОсОО "ЭлитДомСтрой" (компания Ульяны Пак) о расторжении договора купли-продажи указанного выше объекта недвижимости. В рамках рассмотрения данного экономического дела, в нарушение ч.9 ст. 119 УПК КР отменены вышеуказанные аресты наложенные прокуратурой.

О существовании судебных актов Межрайонного суда г.Бишкек прокуратуре г.Бишкек стало известно лишь 24 августа 2016 года и 25 августа 2016 года направлено письмо в Бишкекский госрегистр о том, что поступившие судебные акты противоречат ст.119 УПК КР, в связи с чем необходимо воздержаться от их регистрации и исполнения. А также было официальное уведомление прокуратуры города Бишкек об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке. Однако, 19 декабря 2016 года должностные лица Бишкекского госрегистра, зная о наличии судебного разбирательства, зарегистрировали переход право собственности вышеуказанного имущества от ОсОО "Глобал Эдвертайзенг" к гражданину "Т.Э".

При этом необходимо отметить, что на момент производства регистрации от 19.12.2016 года, данный объект недвижимости находился под арестом, наложенным постановлением прокуратуры Октябрьского района от 3 июня 2010 года по другому уголовному делу.

По данному факту, 9 февраля 2017 года Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог), 326 (фальсификация доказательств) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК КР.

Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГСБЭП при ПКР.