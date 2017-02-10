Конституционная палата КР продолжит сотрудничество с GIZ в деле укрепления верховенства права в КР

10 февраля 2017, 18:47 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Миссия по оценке Программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) "Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии" посетила Конституционную палату Верховного суда КР, где встретилась с председателем Конституционной палаты Эркинбеком Мамыровым и заместителем председателя Куанбеком Киргизбаевым. Об этом сообщили в Конституционной палате КР.

В составе делегации - ведущий специалист по планированию проектов GIZ по тематическому планированию и методологии (г.Эшборн, Германия), доктор Лотар Ян, свободный консультант в области вопросов доступа к праву, реализации прав, и развития внутри организаций (Германия) Тилльманн Шнайдер, юрист (GIZ, Эшборн, Германия), доктор Татьяна Крюгер, советник региональной программы GIZ Мария Краузенбёк, национальный координатор программы GIZ "Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии" Рустам Мадалиев, руководитель проекта ЕС "Содействие укреплению верховенства права в КР" господин Стефанос Кареклас.

На встрече председатель Конституционной палаты Э.Мамыров рассказал о результатах сотрудничества с проектом ЕС "Содействие укреплению верховенства права в КР", в рамках которого проведены Летние школы конституционализма для журналистов, адвокатов, представителей нормотворческих и других государственных органов, издан Вестник Конституционной палаты, пресс-секретарь Конституционной палаты участвовал в обучающем семинаре для пресс-секретарей судебной системы КР. Председатель отметил, что на данный момент Проектом оказывается помощь в публикации материалов международной конференции, которая была организована Конституционной палатой в 2016 году и очередного выпуска Вестника Конституционной палаты.

"У нас также есть договоренность об оказании проектом ЕС поддержки в публикации Годового доклада Конституционной палатой за 2016 год и проведении летом этого года Национальной конференции на тему "Решения органов конституционного контроля как источник права" с привлечением международного эксперта. На данную конференцию в качестве участников планируется пригласить представителей всех ветвей государственной власти, научных кругов и гражданского общества", - добавил Э. Мамыров.

В ходе встречи гости интересовались о порядке обращения в Конституционную палату и рассмотрения дел в конституционном судопроизводстве, исполнении решений Конституционной палаты и ее взаимодействия с представителями СМИ.

В завершение встречи стороны выразили готовность продолжить активное сотрудничество в деле укрепления верховенства права.

Напомним, что проект "Содействие укреплению верховенства права в КР" финансируется Европейским союзом и реализуется Консорциумом под руководством Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).