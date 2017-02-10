Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Суд постановил заблокировать "группы смерти" в соцсетяхСуд постановил заблокировать "группы смерти" в соцсетяхВалерий Кичин сыграет на Кипре в составе ФК "Енисей"Валерий Кичин сыграет на Кипре в составе ФК "Енисей"

Конституционная палата КР продолжит сотрудничество с GIZ в деле укрепления верховенства права в КР

Источник:
http://kabar.kg/news/konstitut...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409376-ru.html

Похожие новости

Правительство Германии продолжит реализацию программы по поддержке судебной реформы в Кыргызстане

В Джалал-Абаде обсудили роль молодежи в укреплении единства народа Кыргызстана

ГАМСУМО: В Жалал-Абаде прошла конференция "Роль молодежи в укреплении единства народа Кыргызстана"

Атамбаев 16 февраля посетит Брюссель и обсудит сотрудничество с ЕС

В Кыргызстане несовершеннолетних девочек продолжают выдавать замуж

10 февраля 2017, 18:47       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Миссия по оценке Программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) "Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии" посетила Конституционную палату Верховного суда КР, где встретилась с председателем Конституционной палаты Эркинбеком Мамыровым и заместителем председателя Куанбеком Киргизбаевым. Об этом сообщили в Конституционной палате КР.
В составе делегации - ведущий специалист по планированию проектов GIZ по тематическому планированию и методологии (г.Эшборн, Германия), доктор Лотар Ян, свободный консультант в области вопросов доступа к праву, реализации прав, и развития внутри организаций (Германия) Тилльманн Шнайдер, юрист (GIZ, Эшборн, Германия), доктор Татьяна Крюгер, советник региональной программы GIZ Мария Краузенбёк, национальный координатор программы GIZ "Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии" Рустам Мадалиев, руководитель проекта ЕС "Содействие укреплению верховенства права в КР" господин Стефанос Кареклас.
На встрече председатель Конституционной палаты Э.Мамыров рассказал о результатах сотрудничества с проектом ЕС "Содействие укреплению верховенства права в КР", в рамках которого проведены Летние школы конституционализма для журналистов, адвокатов, представителей нормотворческих и других государственных органов, издан Вестник Конституционной палаты, пресс-секретарь Конституционной палаты участвовал в обучающем семинаре для пресс-секретарей судебной системы КР. Председатель отметил, что на данный момент Проектом оказывается помощь в публикации материалов международной конференции, которая была организована Конституционной палатой в 2016 году и очередного выпуска Вестника Конституционной палаты.
"У нас также есть договоренность об оказании проектом ЕС поддержки в публикации Годового доклада Конституционной палатой за 2016 год и проведении летом этого года Национальной конференции на тему "Решения органов конституционного контроля как источник права" с привлечением международного эксперта. На данную конференцию в качестве участников планируется пригласить представителей всех ветвей государственной власти, научных кругов и гражданского общества", - добавил Э. Мамыров.
В ходе встречи гости интересовались о порядке обращения в Конституционную палату и рассмотрения дел в конституционном судопроизводстве, исполнении решений Конституционной палаты и ее взаимодействия с представителями СМИ.
В завершение встречи стороны выразили готовность продолжить активное сотрудничество в деле укрепления верховенства права.
Напомним, что проект "Содействие укреплению верховенства права в КР" финансируется Европейским союзом и реализуется Консорциумом под руководством Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум