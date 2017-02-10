Как и где провести выходные в столице. Афиша с 10 по 12 февраля

10 февраля 2017, 18:24 Комментарии

Пятница, 10 февраля Shopping Fest. Торговый центр Bishkek Park объявил о традиционной ночи скидок. Весна не за горами - может, стоит обновить гардероб? По задумке организаторов, фестиваль шоппинга будет сопровождаться шоу-программой, конкурсами и модными показами весенних коллекций столичных бутиков. Закупиться по сниженным ценам можно 10 и 11 февраля.

Премьера фильма "Джон Вик - 2". Российские критики уже успели высказаться о новой киноленте. По их мнению, она обладает всеми признаками хорошего сиквела: по-прежнему великолепен образ Киану Ривза, экшн-сцены совершенны в исполнении, антураж и атмосфера клуба наемных убийц никуда не исчезли. В прокат фильм выходит с 10 февраля в кинотеатрах сети Cinematica.

Комедия-маскарад "Клиническая комедия, или Грехи нашей молодости". Спектакль поставлен по мотивам пьесы Рэя Куни "Чисто семейное дело". То, что будет происходить на сцене, можно назвать настоящим безумием. Убедитесь в этом сами - спектакль начнется в 18.00 в Русском театре драмы имени Ч. Айтматова. Стоимость билетов - от 200 до 800 сомов.

Мастер-класс "Актерское мастерство для жизни и сцены". Если вы давно мечтаете покорить театральную сцену, но не знаете, с чего начать, это мероприятие для вас. Профессиональная и довольно популярная в стране актриса Галина Кетова расскажет, как отбросить комплексы и покорить зрителя. Начало мастер-класса - в 18.00 в "GALA театре".

Бизнес-солонка. На сей раз о том, как построить успешный бизнес, расскажут ресторатор Регина Сманова и организатор Всемирных игр кочевников Дарика Асылбашева. Они готовы поделиться своим опытом работы и дать новичкам немало полезных советов. Начало - в 18.00 в Kyrgyz Concept. Стоимость участия - 200 сомов.

Вечер с DJ Explash. Бар "Чемодан Зусмановича" приглашает всех на музыкальную пятницу. Надо же весело встретить выходные? Начало вечера - в 21.00. Вход свободный.

Суббота, 11 февраля Детская сказка "Теремок". Режиссер Валерий Крайнов поставил спектакль по известному и любимому малышами произведению Самуила Маршака. Рассказ о том, как лесным зверушкам живется в теремке, привлекателен яркими образами и атмосферой русской сказки. Начало - в 11.00 в Русском театре драмы имени Ч. Айтматова.

Семинар "Сексуальное развитие или половое воспитание детей". Любой родитель знает, как сложно начать с детьми разговор о сексе, избежав неудобных вопросов и ситуаций. На этом семинаре вы научитесь вести такие беседы правильно, поможет врач-педиатр Карлыгаш Акимкулова. Начало - в 11.00 в ololohause. Стоимость участия - 300 сомов.

Открытие фристайл-парка для сноубордистов. Здесь вы получите свою порцию адреналина, выполняя прыжки с трамплинов и горок. Если естественными горными спусками вас больше не удивить и мастерства хоть отбавляй, то вам однозначно стоит заглянуть в новый экстремальный парк. Откроется он в 11.00 в этно-комплексе "Супара Чанкурчак". Стоимость билета - 500 сомов.

"Мастерилка" в честь Дня святого Валентина. Детский научный комплекс подготовил множество мастер-классов по электронике, химии и художественным техникам. Окунуться в атмосферу творчества может каждый - достаточно купить билет и прийти к 12.00 в ololohause. Кстати, билет на два любых творческих урока и посещение музея обойдется в 500 сомов.

Семинар "Обучение в Чехии". Если вы мечтаете учиться в стране больших возможностей и красивой архитектуры, но не знаете, как и куда подать документы и не можете трезво оценить свои шансы на поступление, приходите на этот семинар. Здесь вы получите ответы на все вопросы о бесплатном образовании в Чехии. Начало - в 16.30 в Academia Education Center. Вход свободный.

Романтическая драма "Мария Тюдор". В цитате из пьесы Виктора Гюго: "Я женщина: сегодня могу хотеть одного, завтра - другого. Не ищите во мне последовательности" - скрывается весь смысл того, что вам предстоит увидеть на сцене. Спектакль начнется в 18.00 в Русском театре драмы имени Ч. Айтматова. Стоимость билета - 400-800 сомов

Мировая премьера балетного спектакля "Ромео и Джульетта". Все знают эту историю о простой, но одновременной сложной для понимания и принятия истине: человек создан для любви и ни для чего более. Исполняться балет будет под гениальную музыку Сергея Прокофьева. Начало - в 19.30 в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени А. Малдыбаева.

Live music night. Молодые бишкекские музыканты - вокалист, гитарист и клавишник - первый раз выступят на сцене. Приходите поддержать будущих звезд и насладиться красивой музыкой. Начало вечера - в 21.00 в баре "Чемодан Зусмановича". Вход свободный.

Премьера фильма "Обитель зла: последняя глава". Наконец-то! На экраны выходит последняя часть легендарной эпопеи о зомби-апокалипсисе. Возвращение в Раккун-Сити, масштабные экшн-разрушения и много мутантов - вот, что ждет зрителя. Если эта история еще не успела вам наскучить, смотрите киноленту с 11 февраля во всех кинотеатрах сети Cinematica.

Воскресенье, 12 февраля Сказка "Красавица и Чудовище". Яркая современная постановка для дошколят по книге "Аленький цветочек". Все будет, как всегда, по-доброму и с любовью. Начало - в 11.00 в Русском театре драмы имени Ч. Айтматова. Билеты стоят от 150 до 450 сомов.

Фестиваль культур Global Village. О культуре и традициях 15 стран расскажут организаторы мероприятия. Это хорошая возможность стать терпимее к представителям других народов, расширить свой кругозор или определиться с направлением следующего путешествия. Начало фестиваля - в 12.00 в торговом центре Bishkek Park (нулевой этаж).

Детский спектакль "Веселый светофор". Полезное музыкальное представление о правилах дорожного движения покажут актеры Кыргызского государственного театра кукол имени М. Жангазиева. Если вашему ребенку больше трех лет, приводите его в театр, чтобы он узнал, как обезопасить себя на дороге. Стоимость билета - 100 сомов.

Опера Джузеппе Верди "Травиата". Это история о куртизанке, которая умирает от неизлечимой болезни, будучи полностью отверженной обществом. Интересно, что у главной героини есть реальный прототип - парижская куртизанка Мари Дюплесси, которая отличалась особой красотой и острым умом. Начало оперы - в 17.00 в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени А. Малдыбаева.

Кинопоказ "Gimme Danger". На большом экране в баре "Чемодан Зусмановича" покажут историю одной из величайших рок-н-ролл групп The Stooges. Как в одночасье перевернуть мир своими музыкальными произведениями, вы узнаете из киноленты. Приходите, чтобы вдохновиться на новые свершения. Начало показа - в 21.00. Вход свободный.