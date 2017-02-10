В Кыргызстане при поддержке USAID откроют шесть новых центров по оказанию бесплатной юрпомощи

10 февраля 2017, 18:22 Комментарии

В Баткенской, Джалал-Абадской и Нарынской областях при содействии USAID откроют шесть центров по оказанию бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Кыргызстана.

Содействие будет оказано в рамках реализации программы USAID по совместному управлению.

"В Бишкеке министр юстиции Кыргызстана Уран Ахметов встретился с директором миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Кыргызстане Кимберли Роузен и директором программы USAID по совместному управлению Марком Граббом. В ходе встречи были обсуждены несколько основных направлений сотрудничества. В частности оказать содействие в открытии шести центров по оказанию юрпомощи в областях. Представители USAID отметили, что поддерживают данную инициативу министерства и готовы оказать финансовую поддержку для обеспечения центров необходимым оборудованием", – говорится в сообщении.

Также в ходе встречи были обсуждены следующие вопросы:

— повышение осведомленности среди населения, включая уязвимые группы и жертв домашнего насилия, о существующих Центрах министерства и онлайн карте поставщиков юридических услуг;

— улучшение функциональности интерактивной онлайн карты поставщиков юридических услуг;

— содействие министерству в проведении постоянного мониторинга работы Центров в регионах и онлайн карты поставщиков юридических услуг.