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В Кыргызстане при поддержке USAID откроют шесть новых центров по оказанию бесплатной юрпомощи

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409373-ru.html

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10 февраля 2017, 18:22       Комментарии

В Баткенской, Джалал-Абадской и Нарынской областях при содействии USAID откроют шесть центров по оказанию бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Кыргызстана.
Содействие будет оказано в рамках реализации программы USAID по совместному управлению.
"В Бишкеке министр юстиции Кыргызстана Уран Ахметов встретился с директором миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Кыргызстане Кимберли Роузен и директором программы USAID по совместному управлению Марком Граббом. В ходе встречи были обсуждены несколько основных направлений сотрудничества. В частности оказать содействие в открытии шести центров по оказанию юрпомощи в областях. Представители USAID отметили, что поддерживают данную инициативу министерства и готовы оказать финансовую поддержку для обеспечения центров необходимым оборудованием", – говорится в сообщении.
Также в ходе встречи были обсуждены следующие вопросы:
— повышение осведомленности среди населения, включая уязвимые группы и жертв домашнего насилия, о существующих Центрах министерства и онлайн карте поставщиков юридических услуг;
— улучшение функциональности интерактивной онлайн карты поставщиков юридических услуг;
— содействие министерству в проведении постоянного мониторинга работы Центров в регионах и онлайн карты поставщиков юридических услуг.

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