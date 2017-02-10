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Октябрьский райсуд разрешил блокировать Интернет-ресурсы, наносящие вред психике подростков

Источник:
http://knews.kg/2017/02/oktyab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409372-ru.html

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Генпрокуратура хочет заблокировать ряд интернет-ресурсов

10 февраля 2017, 18:34       Комментарии

Решением Октябрьского районного суда Бишкека 10 февраля удовлетворено заявление Генпрокуратуры о прекращении обеспечения технической возможности доступа пользователей к вредоносным Интернет-ресурсам, ранее внесенное в рамках мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности и защиты прав несовершеннолетних.
Решением суда признана запрещенной к распространению в Кыргызстане информация, размещаемая в приложениях социальных сетей, в так называемых "группах смерти".
"Организация исполнения решения суда, в том числе за пределами Кыргызстана, возложена на Государственный комитет информационных технологий и связи, как уполномоченному органу в сфере информатизации. Работа Генпрокуратуры в вопросах обеспечения информационной безопасности и защиты прав несовершеннолетних будет продолжена", – говорится в сообщении.

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