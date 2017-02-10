Генпрокуратура не указ: Премьер не решается уволить Сарпашева

10 февраля 2017, 18:34 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков уже 10-й день как не реагирует на то, что прокуратура выявила нарушение закона со стороны главы Госрегистра Тайырбека Сарпашева. Накануне генпрокуратура направила представление премьеру с тем, чтобы уволили с должности Сарпашева из-за нарушения закона "О противодействии коррупции". Пресс-служба правительства заявила, что оно находится на рассмотрении Жээнбекова, и решение "примут после изучения вопроса в установленном порядке".

История имущества Максима Бакиева

Органы прокуратуры в мае 2010 и октябре 2012 года в целях дальнейшей их конфискации в доход государства наложили аресты на всё имущество ОсОО "ЭлитДомСтрой", принадлежавшему приближенному лицу Максима Бакиева – Ульяне Пак, в том числе на объект недвижимости в Бишкеке по ул.Скрябина 45-45А.

Первомайский райсуд вынес обвинительный приговор 21 сентября 2016 года в отношении Ульяны Пак, Максима Бакиева, Евгения Гуревича, Михаила Наделя и других с назначением длительных сроков лишения свободы и с конфискацией имущества.

Этот приговор оставили без изменения и решением Бишкекского горсуда от 11 января 2017 г., следовательно, объект недвижимости подлежал конфискации в доход государства.

Дальше случилось нарушение со стороны Межрайонного суда г.Бишкек, который не известив органы прокуратуры, 25 июня 2014 года рассмотрел дело и отменил аресты, наложенные прокуратурой. Городская прокуратура узнала об этом только через 2 года – 24 и 25 августа 2016 года. Тогда и она попросила столичный госрегистр не исполнять решение Межрайонного суда и обжаловала это решение.

После этого, закон нарушила сторона Тайырбека Сарпашева. По данным прокуратуры, Тайырбек Сарпашев письменно указал Бишкекскому госрегистру исполнить решение Межрайонного суда. Соответственно, ведомство зарегистрировало 19 декабря 2016 года переход собственности от ОсОО "Глобал Эдвертайзенг" к гражданину "Т.Э", хотя в этот момент имущество находилось под арестом еще и по другому уголовному делу от 3 июня 2010 года.

Публичная критика и требование отставки

Фракция "Республика-Ата Журт" 3 февраля 2017 года подвергла резкой критике Тайырбека Сарпашева. Ее лидер Омурбек Бабанов удивился позицией премьер-министра, который зная о нарушениях и заявлениях прокуратуры, не отправляет Сарпашева в отставку.

Имущество в $3 млн, которым Максим Бакиев завладел рейдерским путем, перешло в третьи руки при вмешательстве Сарпашева – это можно расценивать как рейдерство или мародерство, поэтому он [Сарпашев] должен уйти в отставку и понести ответственность, – заявили и другие депутаты.

9 февраля 2017 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе за злоупотребление должностным положением, служебный подлог, фальсификацию доказательств, подделку, изготовление, сбыт или использование поддельных документов. Расследование уголовного дела поручили следственному управлению ГСБЭП при правительстве.

В этот же день, Генпрокуратура направила представление об увольнении Тайырбека Сарпашева на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Главный надзорный орган заявил, что факты нарушений "стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих функциональных обязанностей председателем ГРС Тайырбеком Сарпашевым", который нарушил закон "О противодействии коррупции".

Тайырбек Сарпашев, в свою очередь, связал дело с политикой, а нарушение закона с тем, что прокуратура запоздала с письмом на 56 дней.

"К нам письмо об аресте земли попало не вовремя", – заявил Сарпашев.

Пресс-служба Жээнбекова заявила через день, что представление поступило в аппарат правительства и находится на рассмотрении премьер-министра.

"Решение о возможности нахождения Сарпашева на посту председателя ГРС примут после изучения вопроса в установленном порядке", – отметили в ведомстве.