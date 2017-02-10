Цветущие отходы. На месте старого мусорного полигона высадят растения

10 февраля 2017, 18:02 Комментарии

Проблема мусора в столице всегда была актуальна. Как неоднократно заявляли столичные власти, "свалка Бишкека постоянно растет вширь". При этом, как отмечают специалисты, горы отходов пагубно влияют на экологию. Ввиду чего в 2015 году был определен участок земли для строительства нового санитарного полигона.

Выделенная территория занимает площадь 57 гектаров и она уже передана МП "Бишкекский санитарный полигон". В отношении старой свалки было принято решение о ее рекультивации. То есть ее закроют, а затем будут переносить на новый санитарный полигон. Средства на это выделены по линии ЕБРР и гранта EUIFC, говорит начальник МП "Бишкекский санитарный полигон" Болот Асаналиев

"По проекту есть документация на 57 гектаров и при уточнении данного участка соблюдены все санитарные нормы. Там мы планируем построить новые ячейки санитарного полигона. А то, что у нас есть сейчас, это просто санкционированная свалка", - сообщил Асаналиев.

В ходе пресс-конференции эколог Янис Пролс объяснил, что старая свалка удачно расположена. Так как она находится на глинистом отложении. Новый полигон также будет находиться на схожей почве. Это означает, что особого вреда грунтовым водам причиняться не будет. А располагаться он будет неподалеку. Кроме того, новый полигон будет соответствовать всем нормам экологии. Стоит отметить, перенос свалки процесс не из легких. Важно, чтобы ТБО перевозились уже на обустроенное место. То есть проекты по строительству и открытию необходимо совместить. Это вопрос нескольких лет, однако отдельный участок свалки по-прежнему будет функционировать, отметил Пролс.

"Грунт перекрывается непроницаемым слоем, чтобы снег или дожди не попадали в слой отходов и никак не могли образовывать жижу, которая загрязняет подземные воды. Это такое место, где специально оборудована ячейка для захоронения отходов, в основании которого все покрыто пленкой, чтобы ничего не протекало, и где создан полуметровый слой для сбора всей воды, которая поступает с отходов или через них. Вся эта влага будет собираться и отчищаться. И эта же вода будет использоваться на полигоне. Кроме того, там будет построена инфраструктура, электричество, вода и т.д. То есть, если там будет работать сортировка отходов, это уже завод, а не место для сваливания отходов", - рассказал международный эксперт по управлению ТБО Янис Пролс.

В отношении рентабельности предприятия, то, как отметил глава строящегося "Бишкекского санитарного полигона", мусор - это дело прибыльное.

"Рынок вторичного сырья, разумеется, востребован - те же бутылки, пластик и т.д. У мусоросортировочного завода, конечно, будет доход, в любом проекте, в любом бизнесе есть экономическая составляющая. И я считаю, что любое предприятие должно работать на прибыль, но при этом мы должны учесть, что данный проект необходим в основном для экологии", - заявил начальник МП "Бишкекский санитарный полигон" Болот Асаналиев.

Однако, как и в любом деле, необходимо выждать определенное время, чтобы предприятие окрепло: если брать в пример страны бывшего СССР, ни на одном заводе первые 4-5 лет разговоров о прибыли не было, они всегда первое время субсидируются, сказал Янис Пролс. Кроме того, эколог отметил, что соблюдение современных технологий изменит облик нынешней свалки до неузнаваемости.

"Когда мы делаем рекультивацию, цель первая - привести в порядок территории и сократить площадь, занимаемую отходами. Поэтому вот эту площадь с отходами мы сдвигаем в одну гору, и когда отходы сдвинули вместе, мы их перекрываем метровым слоем глины по всей территории. И на этой глине мы садим траву или кустарники. Когда весь мусор будет закрыт, то пропадет и неприятный запах, и местные жители будут жить уже вблизи не свалки, а нормальной территории", - сообщил Янис Пролс.

Для того чтобы МП "Бишкекский санитарный полигон" функционировал в нормальном режиме, уже приобретена первая спецтехника. Это бульдозер стоимостью 109 тысяч евро, и ожидается поставка погрузчика и компактора. Приобретены также дорожные комбинированные спецмашины в количестве трех единиц и 29 специализированных машин для сбора и вывоза твердых отходов, из них 28 мусоровозов с задней загрузкой и одна машина с крюковым захватом, сообщают в муниципалитете.

Осуществляется работа и в городе. На сегодняшний день на стадии строительства 711 контейнерных площадок, из них полностью готовы 531. Всего в городе планируется построить 1325 таких площадок. Количество самих контейнеров составляет 5327.

Для мониторинга системы сбора и вывоза планируется внедрение системы GPS на всех машины сбора и вывоза ТБО. Тендер на установку будет проведен этой весной.