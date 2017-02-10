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Учения и обысковые мероприятия в ИК-10 ГСИН

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/ucheniia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409368-ru.html

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10 февраля 2017, 18:09       Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. В исправительном учреждении № 10 Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) г.Джалал-Абад накануне в рамках плана взаимодействий с сотрудниками УВД Джалал-Абадской области, проведены совместные учения по ликвидации массовых беспорядков и освобождение заложников захваченных осужденными. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.
Также силами сотрудников Центрального аппарата ГСИН и учреждений, дислоцированных в южном регионе республики, в ИК-10 проведены плановые обысковые мероприятия.
Цель этих мероприятий – изъятие запрещенных предметов. Все намеченные задачи были выполнены, итоги обысковых мероприятий оценены как удовлетворительные.

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