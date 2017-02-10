Учения и обысковые мероприятия в ИК-10 ГСИН

10 февраля 2017, 18:09 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. В исправительном учреждении № 10 Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) г.Джалал-Абад накануне в рамках плана взаимодействий с сотрудниками УВД Джалал-Абадской области, проведены совместные учения по ликвидации массовых беспорядков и освобождение заложников захваченных осужденными. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.

Также силами сотрудников Центрального аппарата ГСИН и учреждений, дислоцированных в южном регионе республики, в ИК-10 проведены плановые обысковые мероприятия.

Цель этих мероприятий – изъятие запрещенных предметов. Все намеченные задачи были выполнены, итоги обысковых мероприятий оценены как удовлетворительные.