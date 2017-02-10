День 10 Февраля: Сколько денег нужно кандидату на президентских выборах?

10 февраля 2017, 17:49 Комментарии

Сегодня лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев официально объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты. Его команда попыталась сделать все, чтобы исторический момент не ассоциировался со словами "колхоз" и "эконом". Поэтому отель для события подобрали дорогостоящий, на входе регистрировали и выдавали бейджики с местами, а мероприятие началось ровно в 11 часов. Было похоже, что это было сделано нарочно для контраста с выдвижением предыдущего кандидата Т.Сариева. Тогда был выбран эконом-отель, делегаты из-за перегруза гардероба сложили верхнюю одежду в одну комнату до потолка, а на обратном пути час искали верхнюю одежду, толкая друг друга локтями.

Сценарий и тактика пиарщиков отвечала одной цели - сделать Торобаева универсальным кандидатом, который понравится избирателям не только Жалал-Абадского региона. Поэтому в авангард пустили двух политиков - бывшего премьер-министра Чынгышева и главу аппарата Временного правительства Каптагаева. Последний специально подчеркнул, что такая честь выпала двум иссык-кульцам. Чынгышев же вошел в историю Кыргызстана своей циничной фразой "не воруют только дураки и ленивые".

Два бывших политика задали тон идеологии кандидата - консерватизм как ответ глобализации, то есть возврат к традициям народа (Чынгышев), и также позитивный национализм (Каптагаев). Последний даже добавил мистику - судьба человека, что он станет президентом, помечена на голове. С волосами или без - об этом он не упомянул.

Уже позже к их словам присоединился кандидат Торобаев, но все это он делал почему-то на иностранном языке, включая торжественное объявление о своем желании стать президентом. Наверное, это был реверанс с его стороны ассоциации "Замандаш", которая работает с мигрантами и заключила меморандум с "Онугуу-Прогресс". Словом, мигранты тоже избиратели, но, как показал последний референдум, голосовать у них нет времени.

Свое выступление Торобаев начал с "потери исторической перспективы" и "отсутствия четкого видения образа будущего страны". Поэтому он сразу перешел на свой возраст под лозунгом "Настало наше время!". То есть, он имел в виду себя лично.

Это относится к избирателям 1970-1990х годов. В целом, хороший лозунг, но организаторы проигнорировали один момент - время заявления и обеда делегатов совпало с жума-намаз (только один депутат предупредил, что пропустит обед из-за молитвы). Похоже, партия пока плохо понимает молодое поколение и невольно ориентируется на старшее поколение бывших партократов, некогда пивших из граненых стаканов.

Уже на встрече с журналистами Торобаев не стал отвечать на вопрос, сколько денег нужно для кандидата, чтобы реально побороться за кресло президента. Но ориентир он все же задал - если у тебя меньше $10 млн, о кресле даже не думай.

Это цифра приблизительна равна цифре, которую озвучивал лидер "Республики - Ата-Журт" Омурбек Бабанов. На прошлой неделе на заседании фракции он предложил ограничить трату кандидата в президенты 500 млн сомов. Если опираться на пиар военных, когда они уменьшают свои потери в три раза и увеличивают потери врага в три раза, минимум перспективному кандидату нужно будет потратить на кампанию $30 млн. Но в кулуарах власти звучит средняя цена - $50 млн.