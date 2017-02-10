Увеличены сроки погашения льготных кредитов в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства-5"

10 февраля 2017, 17:47 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал постановление, согласно которому вносятся изменения в проект "Финансирование сельского хозяйства — 5", сообщает пресс-служба правительства.

Решение принято в целях улучшения условий кредитования и предусматривает увеличение сроков погашения льготного кредита:

— для отрасли "животноводство" — с 18 до 36 месяцев;

— для отрасли "растениеводство" — с 24 до 36 месяцев.

"В результате внесенных изменений возможность погашать полученные льготные кредиты в срок до 36 месяцев предоставлена сельскохозяйственным товаропроизводителям страны, осуществляющим деятельность в отраслях "животноводство", "растениеводство", "переработка и обработка сельскохозяйственной продукции", а также в сфере экспортоориентированного сельскохозяйственного производства", – говорится в сообщении.

Ранее условиями реализации проекта "Финансирование сельского хозяйства — 5" установлены следующие сроки возврата льготных кредитных средств:

— не более 18 месяцев — для отрасли "животноводство";

— не более 24 месяцев — для отрасли "растениеводство";

— не более 36 месяцев — для отрасли "переработка и обработка сельскохозяйственной продукции", а также экспортоориентированного сельскохозяйственного производства.