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День 10 Февраля: Сколько денег нужно кандидату на президентских выборах?День 10 Февраля: Сколько денег нужно кандидату на президентских выборах?Правительство КР увеличило сроки погашения по льготным сельскохозяйственным кредитамПравительство КР увеличило сроки погашения по льготным сельскохозяйственным кредитам

Увеличены сроки погашения льготных кредитов в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства-5"

Источник:
http://knews.kg/2017/02/uvelic...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409366-ru.html

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10 февраля 2017, 17:47       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал постановление, согласно которому вносятся изменения в проект "Финансирование сельского хозяйства — 5", сообщает пресс-служба правительства.
Решение принято в целях улучшения условий кредитования и предусматривает увеличение сроков погашения льготного кредита:
— для отрасли "животноводство" — с 18 до 36 месяцев;
— для отрасли "растениеводство" — с 24 до 36 месяцев.
"В результате внесенных изменений возможность погашать полученные льготные кредиты в срок до 36 месяцев предоставлена сельскохозяйственным товаропроизводителям страны, осуществляющим деятельность в отраслях "животноводство", "растениеводство", "переработка и обработка сельскохозяйственной продукции", а также в сфере экспортоориентированного сельскохозяйственного производства", – говорится в сообщении.
Ранее условиями реализации проекта "Финансирование сельского хозяйства — 5" установлены следующие сроки возврата льготных кредитных средств:
— не более 18 месяцев — для отрасли "животноводство";
— не более 24 месяцев — для отрасли "растениеводство";
— не более 36 месяцев — для отрасли "переработка и обработка сельскохозяйственной продукции", а также экспортоориентированного сельскохозяйственного производства.

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