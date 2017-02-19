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В Кыргызстане в 2016 году за медицинской помощью обратились более 19 млн человек

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409365-ru.html

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В некоторых районах страны на 10 тысяч человек приходятся лишь по 9 медиков

10 февраля 2017, 17:56       Комментарии

В 2016 году за помощью в ЦСМ, ГСВ и ФАПы обратились 19,6 млн человек, около 670 тыс. человек было обслужено экстренно. Об этом сообщает консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.
По ее данным, первичную медико-санитарную помощь населению республики оказывали 64 Центра семейной медицины (ЦСМ), 28 Центра общеврачебной практики (ЦОВП), в которых функционирует 696 групп семейных врачей (ГСВ), 17 самостоятельных юридических ГСВ и 1030 ФАП.
"Число посещений к врачам за первичной медико-санитарной помощью незначительно снизилось, составив по предварительным данным 19,6 млн. В районе обслуживания ФАП проживает 26% населения республики, посещения в ФАП снизились на 20 тыс. 884. Экстренную медицинскую помощь населению оказывали 2 центра и 128 отделений экстренной медицинской помощи, которыми обслужено 669 тыс. 387 человек", − информирует Баялинова.
Кроме того, по информации Минздрава, в стационарах Кыргызстана в 2016 году пролечено более 830 тыс. человек и проведено более 180 тыс. операций.
"Стационарную помощь населению в 2016 году оказывали 139 организаций, развернуто 25 тыс. 439 коек. В прошлом году, в стационары республики было госпитализировано 838 тыс. 806 пациентов. Ежегодно в стационарах республики проводится более 180 тыс. операций, в том числе около 17% операций — в экстренном порядке", − пояснила она.

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