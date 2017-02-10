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Прекращено уголовное дело в отношении журналиста Дайырбека Орунбекова

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/prekra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409364-ru.html

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10 февраля 2017, 18:00       Комментарии

Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело в отношении журналиста Дайырбека Орунбекова. Об этом сообщил активист Адиль Турдукулов.
По его словам, уголовное дело было прекращено в связи с амнистией, и сегодня суд удовлетворил ходатайство адвокатов.
"Орунбеков до сих пор остается под подпиской о невыезде. Он должен принести извинения президенту за публикацию о событиях в Оше в июне 2005 года и выплатить моральный ущерб", − сообщил Турдукулов.
Напомним, на итоговой пресс-конференции президент Алмазбек Атамбаев заявил, что никогда не простит Дайырбека Орунбекова, и призвал журналистов "фильтровать базар".
Генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала иск о защите чести и достоинства президента. Ответчиком призван журналист Дайырбек Орунбеков за публикацию об июньских событиях. Аламединский районный и Чуйский областной суды обязали Орунбекова выплатить денежную компенсацию президенту в размере 2 млн сомов.

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