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В Нарынской области произвели артобстрелы по спуску снежных лавин

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355215_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409362-ru.html

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Премьер поручил полномочным представителям правительства в областях, акимам, органам МСУ до 1 июня разработать и утвердить тарифы на питьевую воду

10 февраля 2017, 17:36       Комментарии

Сегодня, 9 февраля, оперативная группа МЧС КР провела мероприятия по принудительному спуску лавин на 1-3-5-м километре автодороги Арал- Мин-Куш (Нарынская область, Джумгальский район). Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, произведено 13 выстрелов, общий объем сошедшей снежной лавины составил 1000 м3.
Мероприятия по принудительному спуску снежных лавин проводятся под координацией оперативной группы МЧС с привлечением артиллерийских расчетов Генерального штаба ВС КР в сопровождении сотрудников милиции для перекрытия движения автотранспорта, бригады скорой медицинской помощи, спецтехники от Минтранса. Данное мероприятие проводится согласно приказу премьер-министра - начальника Гражданской защиты КР.

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