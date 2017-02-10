На ПВК "Сосновка" и "Кемин" внедрена автоматическая система взвешивания грузовиков

10 февраля 2017, 17:35 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. На ПВК "Сосновка" и "Кемин" внедрена система динамического взвешивания осевых нагрузок и измерение габаритов грузовых транспортных средств без участия человеческого фактора, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

По ее информации, сегодня на посту весогабаритного контроля "Кемин" состоялась демонстрация внедренной новой системы динамического взвешивания осевых нагрузок и измерения габаритов грузовых транспортных средств без участия человеческого фактора.

В начале мая прошлого года во время рабочей поездки по Чуйской области премьер-министр КР Сооронбай Жеенбеков ознакомился с работой поста весогабаритного контроля "Сосновка" и дал поручение Директору Департамента весового контроля при МТиК КР Эмилю Таштаналиеву по оперативному внедрению вышеуказанных систем на постах весогабаритного контроля "Сосновка" и "Кемин". Эти меры позволили бы избежать различных кривотолков среди населения в отношении работников ПВК, занимающими поборами с грузоперевозчиков.

Внедренная система весогабаритного контроля на постах "Сосновка" и "Кемин" предназначена для динамического взвешивания осевых нагрузок и измерение габаритов грузовых транспортных средств без участия человеческого фактора путем видеофиксации в онлайн режиме с распознаванием государственных номерных знаков грузовых автотранспортных средств.

Министерство транспорта и дорог КР произвело тендер на закупку оборудования весогабаритных измерений без человеческого фактора, который финансируется Всемирным банком. Этот тендер выиграла компания "Бетамонт" из Словакии, которая имеет большой опыт внедрения этой системы в европейских странах. И соответственно, эта компания осуществила этот проект в Кыргызстане и в данное время измерение габаритов грузовых транспортных средств без участия человеческого фактора осуществляется в тестовом режиме. С 15 декабря 2016 года система работает в тестовом режиме.

Необходимо отметить, что Департамент весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики параллельно с вышеупомянутой системой динамического взвешивания осевых нагрузок и измерение габаритов грузовых транспортных средств вводит в эксплуатацию Единую система электронного контроля на всех пунктах весогабаритного контроля (далее ПВК) с видеофиксацией подключенного к центральному серверу департамента весогабаритного контроля при Минтрансе КР. Срок ее окончательного внедрения - март 2017 года.

Автотранспортное средство, проезжающее ПВК, автоматически взвешивается, система видеоконтроля распознаёт государственный номер транспортного средства, при выявлении нарушений происходит автоматически расчёт суммы штрафа с последующей отправкой в соответствующие инстанции. Вся информация, состоящая из параметров вес, габаритные размеры, скорость движения, госномер и видео проезда сохраняется на сервере, находящемся в здании Министерства Транспорта и дорог в защищённом и охраняемом помещении и эти данные можно получить в любое время. Все эти процессы уменьшают влияние человеческого фактора. Так же предусмотрена техническая защита, заключающаяся в следующем: все изменения информации поступившей на сервер происходят только при авторизованном доступе к серверу и не удаляют ранее существовавшую информацию, а создают новую запись с указанием времени создания и конкретном пользователе, совершившим это изменение. Все телекоммуникационные каналы связи надёжно защищены и не могут быть взломаны простыми средствами, иначе говоря, сумма штрафа (в среднем) в тысячи раз меньше стоимости оборудования, необходимого для взлома канала. Система объединяет все существующие в республике ПВК и обеспечивает их необходимой информацией. Например, при проезда определенного ПВК, если водитель догрузит транспортное средство дополнительным грузом, следующий ПВК определит это, и при наличии нарушений, произойдет повторная процедура штрафования.

Целью создания Единого центрального сервера является электронный контроль всех автотранспортных средств, проезжающих через ПВК, а также контроль за работой инспекторов, работающих на пунктах весогабаритного контроля.

С помощью этой системы руководство Министерства транспорта и дорог и Государственных органов КР может в любое время проверять и получать информацию о работе всех пунктов весогабаритного контроля.

Особенностью этой системы является подключение и получение информации любой информационной системы по согласованию с руководством Департамента весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог КР.

В перспективе планируется соединять системы к другим контролирующим государственным органам, к примеру, к системе Государственной регистрационной службы при Правительстве КР и Министерства внутренних дел КР.

Основные работы по реализации проекта были осуществлены Учреждением Парка высоких технологий и в настоящее время процесс этот внедрен в тестовом режиме.

В соответствии с показателями Департамента весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог КР по сбору средств в республиканский бюджет за счет внедрения видеофиксации с 2013 по 2016 г. увеличилось с 51 млн. 960 тыс. 080 сомов до 114 млн. 892 тыс. 499 сомов, то есть на 62 млн. 932 тыс. 419 сомов.