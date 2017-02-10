Правительство КР увеличило сроки погашения по льготным сельскохозяйственным кредитам

10 февраля 2017, 17:37 Комментарии

Бишкек, 10 февраля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал постановление Правительства КР, согласно которому вносятся изменения в проект "Финансирование сельского хозяйства - 5". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Решение принято в целях улучшения условий кредитования и предусматривает увеличение сроков погашения льготного кредита:

- для отрасли "животноводство" - с 18 до 36 месяцев;

- для отрасли "растениеводство" - с 24 до 36 месяцев.

В результате внесенных изменений возможность погашать полученные льготные кредиты в срок до 36 месяцев предоставлена сельскохозяйственным товаропроизводителям страны, осуществляющим деятельность в отраслях "животноводство", "растениеводство", "переработка и обработка сельскохозяйственной продукции", а также в сфере экспортоориентированного сельскохозяйственного производства.

Для справки: Ранее условиями реализации Проекта "Финансирование сельского хозяйства - 5" утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 февраля 2017 года № 58,, были установлены следующие сроки возврата льготных кредитных средств:

- не более 18 месяцев - для отрасли "животноводство";

- не более 24 месяцев - для отрасли "растениеводство";

- не более 36 месяцев - для отрасли "переработка и обработка сельскохозяйственной продукции", а также экспортоориентированного сельскохозяйственного производства.